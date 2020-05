Une plateforme visant à pourvoir des postes saisonniers accueillie avec des doutes

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a officiellement lancé JumelageEmploiNB  (Nouvelle fenêtre) , une plateforme ayant pour but de jumeler des travailleurs de la province aux emplois habituellement exercés par des travailleurs étrangers temporaires.

Le premier ministre Blaine Higgs a fermé les portes de la province aux travailleurs étrangers temporaires, la semaine dernière, en raison de la pandémie de COVID-19.

De 2500 à 3000 personnes provenant principalement du Mexique, de la Jamaïque et des Philippines travaillent habituellement dans les industries des pêches ou de l'agriculture au Nouveau-Brunswick.

M. Higgs a lancé un appel aux Néo-Brunswickois sans emploi pour les remplacer.

Les gens doivent faire leur part pour le Nouveau-Brunswick et pourvoir ces postes , a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs. En faisant votre part, vous jouerez un rôle important en aidant votre communauté et l’économie de notre province.

Des entreprises sont sceptiques, comme le disait vendredi Nathanaël Richard, de l'usine Cape Bald Packers.

On est ouvert à toutes les pistes, mais écoutez, on a déjà le site [Guichet-Emplois] du gouvernement fédéral, on a déjà un site web de la province qui s’appelle Emploi Nouveau-Brunswick, où les annonces de recrutement des transformateurs sont là. Donc, j’ai mes doutes sur l’efficacité de cette piste-là , a expliqué Nathanaël Richard.

La députée libérale de Caraquet et porte-parole de l'opposition officielle en matière l'agriculture, d'aquaculture et de pêches, Isabelle Thériault, doute aussi que la nouvelle plateforme remporte plus de succès que les deux autres.

Ça fait des années qu’on affiche ces emplois. Ça fait des années qu’on a besoin de travailleurs, surtout dans les régions rurales où la pêche et l’agriculture sont omniprésentes. Puis, la raison pour laquelle on a eu besoin de se tourner vers les travailleurs [étrangers], c’est par nécessité, c’est parce qu’on a jamais malheureusement pu pallier cette pénurie qu’on a ici , rappelle Mme Thériault.

La députée dénonce aussi un manque de consultation des principaux intervenants dans ce dossier.

Ce que j’entends sur le terrain, c’est qu’il n’y a pas eu de consultation. Les associations de pêcheurs n’ont pas été consultées. Les usines et les fermiers à qui j’ai parlé n’ont pas été consultés , déplore Mme Thériault.

Avec les renseignements de l’émission La matinale, d’ICI Acadie