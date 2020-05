Une pétition pour le maintien d'un barrage routier dans l'Est

En moins de cinq jours, plus de 12 000 personnes ont signé une pétition électronique réclamant le maintien des barrages policiers qui limitent l'accès au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie.

Toute la journée lundi, le nombre de signataires de cette pétition électronique a continuellement augmenté, allant jusqu'à doubler et même plus en quelques heures seulement.

En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, les signataires de la pétition réclament le maintien du barrage routier situé à La Pocatière.

La pétition stipule que Québec doit éviter que les citoyens des régions les plus touchées convergent vers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Nous voulons éviter qu'un scénario à l'italienne se produise dans nos régions, où il y a eu un exode important des grands centres urbains vers les régions , peut-on lire.

Nous pensons que le gouvernement déconfine trop rapidement et trop de secteurs en même temps et qu'il faut que cela soit fait de manière plus progressive afin de mesurer les impacts avant d'ouvrir nos régions.

Extrait de la pétition « Pour le maintien des contrôles policiers de l'accès au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie »