10 ans après sa mort, le souvenir de Katherine Beaulieu est toujours bien présent

La conductrice fautive, Irina Mysliakovskaia, a été reconnue coupable d’avoir conduit en état d’ébriété et d’avoir causé la mort. Elle a obtenu sa libération conditionnelle en 2015.

La mère de la victime, Lise Lebel, a lancé la Fondation Katherine Beaulieu en 2011 pour sensibiliser la population aux risques de la conduite avec les facultés affaiblies.

Quand on vit quelque chose comme ça, on ne veut surtout pas que ça arrive à une autre famille, a-t-elle déclaré en entrevue au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec. Pour honorer Katherine et ce qu’elle était dans la vie, ça me prenait un but comme celui-là.

10 ans après sa mort, le souvenir de Katherine Beaulieu toujours bien présent

Lise Lebel donne de nombreuses conférences dans les écoles et sa fondation est présente dans bon nombre d’événements, entre autres pour faire passer des tests d’alcoolémie.

Je suis encore là et tant et aussi longtemps que le besoin va se faire sentir, on va faire notre travail au niveau de la Fondation. Lise Lebel, mère de Katherine Beaulieu et fondatrice de la Fondation Katherine Beaulieu

En dix ans de travail sur le terrain, elle a remarqué qu'il y a eu un changement des mentalités chez les plus jeunes, mais qu'il y a encore du travail à faire chez les conducteurs plus âgés.