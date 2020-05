Une réouverture des commerces partagée entre enthousiasme et inquiétude

Plusieurs commerces rouvrent leurs portes aujourd'hui après un long arrêt forcé par la crise de la COVID-19. C’est le cas chez Éclairage etc. situé au centre-ville de Rouyn-Noranda, où l’on peaufine les détails de la réouverture du magasin dans un sentiment partagé entre enthousiasme et inquiétude.

Il y a du désinfectant à l’entrée, des indications au sol et un plexiglas devant la caisse, bref tout à été mis en place dans la boutique pour une réouverture respectant les normes gouvernementales.

Malgré tout, la directrice des opérations, Audrey-Anne Poirier, avoue ressentir un léger stress. C’est sûr qu’au début, c’est toujours un stress, parce que le risque est toujours là, explique-t-elle. Il faut juste apprendre à vivre avec, mais après ça on a pris les mesures nécessaires. On a regardé ce que les autres ont fait, les services essentiels, et on les a reproduites ici (les mesures).

La première chose à faire en entrant, c’est bien sûr le lavage des mains.

On demande aux clients d’attendre à l'entrée, il y a un employé sera là pour les accueillir et leur expliquer les règles dont se tenir à deux mètres minimum , indique Audrey-Anne Poirier.

Éclairage etc. autorise quatre personnes à la fois dans le magasin, mais il est interdit de toucher à la marchandise. Seul le personnel y est autorisé. Les employés devront se laver les mains entre chaque client et désinfecter les surfaces de travail.

De plus, il y a des indications au sol, un chemin à suivre afin que les clients ne se croisent pas. Une mesure importante puisque la boutique fait huit pieds de largeur précise Audrey-Anne Poirier. On sera très à l’aise de se promener avec cette mesure , dit-elle.

Partager ses craintes en équipe

Quand le gouvernement de François Legault a autorisé la réouverture des commerces, la propriétaire de l'entreprise Éclairage etc. Nadine Brazeau a organisé une rencontre d’équipe. Il était important pour elle que tout son personnel puisse partager ses craintes et poser des questions.

On a eu plusieurs rencontres! On a échangé sans filtre de nos peurs de nos inquiétudes. La rencontre d’équipe a sécurisé tout le monde en fait, juste de se rendre compte qu’on est pas tout seul d’avoir des craintes , rapporte Nadine Brazeau.

L’entreprise rouynorandienne rouvre avec 100 % de son effectif. Certains employés feront du télétravail afin de respecter la distanciation sociale.