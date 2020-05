La réouverture des parcs nationaux réclamée par Nature Québec

Selon l’organisation environnementale, l’accès à la nature est une nécessité en cette période de crise sanitaire.

La SépaqSociété des établissements de plein air du Québec avait demandé aux Québécois à la mi-mars de ne plus fréquenter ses territoires en raison de la pandémie de COVID-19.

Aucune date n’est prévue pour une éventuelle réouverture.

On s’explique mal pourquoi les gens peuvent aller magasiner dès aujourd’hui dans les commerces presque partout au Québec, alors qu’ils ne peuvent pas aller marcher en sentier dans un parc national où la distanciation physique est beaucoup plus facile.

La directrice s’appuie aussi sur la forte fréquentation des espaces verts en territoire urbain constatée en fin de semaine dernière, avec l'arrivée des beaux jours. Les règles de distanciation physique deviennent presque impossibles à respecter, selon elle.

Selon le porte-parole de la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec , Simon Boivin, l’organisation se tient prête pour une réouverture rapide des parcs.

Nous, on a travaillé sur différents scénarios pour être prêts à ouvrir rapidement à partir du moment où le gouvernement va nous donner son feu vert , fait-il savoir.

Quant au moment qui va être le plus propice à une réouverture, on s’en remet à l’expertise du gouvernement et de la Santé publique.

Simon Boivin, porte-parole de la Sépaq