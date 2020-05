COVID-19 au Canada : ce que vous devez savoir aujourd’hui

Au Québec, les commerces à l'extérieur de la grande région de Montréal qui ont un accès depuis la rue sont les premiers à pouvoir rouvrir leurs portes. La situation à Joliette inquiète toutefois la santé publique, puisque le nombre de cas y augmente plus vite qu’ailleurs.

Dans la grande région métropolitaine, le début du déconfinement qui était prévu lundi prochain est reporté d'une semaine, au lundi 18 mai, a annoncé François Legault. Plus tôt ce matin, avant cette annonce du premier ministre, le chef de l'opposition officielle, Pierre Arcand, avait critiqué le plan initial du gouvernement, le qualifiant de trop rapide.

Le lundi 4 mai est également la date limite imposée aux parents d'élèves du primaire pour faire savoir si leurs enfants iront ou non à l'école au moment de la réouverture, prévue le 11 mai, dans la majorité des régions du Québec. Dans la région métropolitaine, la rentrée doit se faire le 19 mai.

Les enseignants québécois inquiets qui souhaitent porter un masque en classe pourront le faire, a annoncé François Legault. Le ministère de l'Éducation pourra leur en fournir, a indiqué le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique.

Une partie du personnel scolaire est d’ores et déjà de retour au travail pour préparer l’accueil des élèves. À une semaine de la rentrée scolaire, des directeurs et des enseignants soutiennent qu'il ne sera pas possible de respecter l’échéancier du gouvernement dans tous les établissements. Le premier ministre Legault a sollicité en conférence de presse l’indulgence des personnes qui critiquent le manque d’organisation. On ne fait pas ça tous les jours, rouvrir des écoles en pleine COVID-19.

Dans sa conférence de presse quotidienne, lundi, Justin Trudeau a indiqué que le fédéral aidera certains secteurs de l'économie particulièrement touchés par la crise, comme le transport aérien, le tourisme et l'énergie, sans divulguer plus de détails à ce sujet. Il a aussi refusé de dire à quel moment son gouvernement entend présenter un budget ou une mise à jour économique, comme le réclamait plus tôt en matinée le chef conservateur Andrew Scheer.

Le pourcentage de nouvelles infections demeure à la baisse en Ontario, avec 370 nouveaux cas. La province lance aujourd'hui sa première étape de déconfinement en permettant aux concessionnaires automobiles, aux centres de jardinage et aux lave-autos automatiques de reprendre leurs activités tout en respectant des lignes directrices sanitaires.

Certains commerces de détail, dont les salons de coiffure, peuvent aussi relancer leurs activités au Manitoba.

Les Saskatchewanais, Manitobains et Albertains peuvent se prévaloir de certains services de santé non urgents et faire des activités extérieures – variables selon la province – sous certaines conditions.

La Saskatchewan donne ainsi le feu vert à la pêche et à la mise à l’eau des embarcations, l’Alberta permet l'accès aux parcs provinciaux et aux golfs, et le Manitoba, aux campings, aux aires de jeux et aux terrasses des restaurants.

Bilan

Le bilan canadien fait état de 60 772 cas confirmés et probables de COVID-19 et de 3981 morts liés à la maladie. Le cas déclaré il y a quelques jours au Nunavut est en fait un faux positif; le bilan a donc été revu. À ce jour, 26 030 personnes se sont rétablies au pays.

Les provinces les plus touchées demeurent toujours le Québec (32 623 cas) et l’Ontario (17 923 cas).

L’Alberta (5836 cas) occupe le troisième rang pour ce qui est du nombre total de personnes infectées, devant la Colombie-Britannique (2224 cas) et la Nouvelle-Écosse (985 cas).

La courbe est aplatie au Nouveau-Brunswick : la province enregistre sa 16e journée sans cas actif. À l’Île-du-Prince-Édouard, seulement deux cas sont toujours actifs.

La région de Montréal demeure la plus touchée du pays, avec 16 606 cas déclarés et 1410 morts.

En rafale :