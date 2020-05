Le CHEO offre un nouveau service d’urgence virtuel

Être le premier hôpital pédiatrique au Canada à offrir des visites virtuelles au service des urgences répond à un besoin réel , a indiqué dans un communiqué le président-directeur général du CHEOHôpital pour enfant de l’est de l’Ontario , Alex Munter. L’équipe des urgences de l'établissement est toujours prête à recevoir des patients en personne.

Lors des 60 derniers jours, nous avons constaté un déclin important du nombre d’enfants et de jeunes au service des urgences, et ceux qui viennent présentent souvent des symptômes plus graves que ceux que nous verrions normalement. Offrir des rendez-vous virtuels au service des urgences en tant que réponse à la pandémie offre plus de choix , a ajouté M. Munter.

Alex Munter, président-directeur général du CHEO Photo : Radio-Canada

Selon la Dre Terry Varshney, urgentologue pédiatrique au CHEOHôpital pour enfant de l’est de l’Ontario , il y a eu une diminution de plus de 50 % de l'achalandage à l'urgence. On a eu des soucis que des enfants sont à la maison et devraient peut-être venir nous voir , a-t-elle souligné.

On a donné cette option aux parents de nous consulter par vidéoconférence. Dre Terry Varshney, urgentologue pédiatrique au CHEO

La Dre Varshney a expliqué qu'une consultation virtuelle peut répondre à plusieurs inquiétudes des parents. Si vous vous demandez si c’est une entorse ou une cheville brisée, vous pouvez nous consulter par vidéoconférence , a-t-elle donné comme exemple.

On peut vous guider pour faire des examens physiques et aussi avoir l’opportunité de voir votre fils et prendre une décision avec vous s’il a besoin de rayons X ou non, et vous donner des conseils de quoi faire à la maison , a-t-elle ajouté.

Selon la Dre Varshney, il n'y a aucuns frais additionnels liés à ce service, puisque le personnel est beaucoup moins occupé à l'hôpital en raison de la diminution importante de l'achalandage. Le logiciel utilisé par le service était aussi déjà en place au CHEOHôpital pour enfant de l’est de l’Ontario , à la disposition d'autres départements.

La Dre Terra Varshney s'inquiète que certains parents hésitent à amener leurs enfants à l'hôpital en raison de la pandémie de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

24 rendez-vous par jour

Pour commencer, le CHEOHôpital pour enfant de l’est de l’Ontario offrira 24 rendez-vous virtuels par jour par des connexions vidéo sécurisées. Vu que cette approche envers les soins d’urgence est toute nouvelle, nous apprenons à marcher avant d’apprendre à courir. Nous apporterons les adaptations nécessaires au fur et à mesure et nous remercions d’avance les familles pour leur compréhension , a indiqué la Dre Lindy Samson, médecin-chef pour le CHEOHôpital pour enfant de l’est de l’Ontario .

La Dre Lindy Samson est médecin-chef au CHEO. Photo : CHEO

Pour savoir si un rendez-vous virtuel est approprié, le CHEOHôpital pour enfant de l’est de l’Ontario a élaboré une liste de vérification d’autotriage sur son site web  (Nouvelle fenêtre) . Le CHEOHôpital pour enfant de l’est de l’Ontario demande aux familles de consulter d’abord leur fournisseur de soins primaires s’il leur est possible de le faire.

Avec les informations de Frédéric Pepin