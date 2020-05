Comment médecins et aînés s'adaptent-ils à la télémédecine?

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé, dimanche, un investissement de 240 millions de dollars dans les services de médecine en ligne. L'objectif est d’élargir l’accès aux services et d’offrir plus de ressources aux citoyens touchés par la COVID-19.

L'annonce est bien accueillie par le chef de département de médecine familiale au Réseau de santé Vitalité dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, Marc-André Doucet. Il croit que la télémédecine est appelée à prendre une place importante dans le système de santé.

Je crois que ça va être la nouvelle normale en fait. Je peux voir dans le futur assez rapproché qu’une journée de bureau va consister en quelques rendez-vous en personne suivis de quelques rendez-vous téléphoniques et on fait un peu [l’un et l’autre] pendant la journée , explique le Dr Doucet.

La consultation d’un médecin à distance peut être efficace dans certains cas, reconnaît le directeur général par intérim de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger, mais il exprime certaines réserves pour les personnes âgées qui ne sont pas toutes au fait de la technologie.

C’est certain qu’il y a une place pour la télémédecine avec le temps. C’est certain aussi que les aînés, le contact humain ne pourra jamais [être] remplacé [par] la question de la télémédecine, par l'informatique, par la nouvelle technologie ou par le téléphone, mais je pense qu’elle a sa place avec l’éducation, l'information. Les plus jeunes qui s’en viennent en âge auront beaucoup plus de facilité à utiliser la technologie et cette façon de travailler que peut-être les gens plus avancés en âge , estime Jean-Luc Bélanger.

Avec les renseignements de Mathieu Massé