Certains services médicaux et activités extérieures reprennent en Saskatchewan

Elisabeth Foucault, une optométriste de Saskatoon, aborde davantage cette relance comme un « nouveau départ » plutôt qu’un retour à la normale en raison des nouvelles mesures d’hygiène et de sécurité mises en place.

Ainsi, des séparateurs en plexiglas ont été installés dans le bureau de l’optométriste, et le personnel porte désormais un masque en tout temps.

Mme Foucault avoue que ses employés trouvent tous ces ajustements difficiles. Elle a senti le besoin de les rassurer.

Je leur ai dit que tous ces changements-là, c’est un peu comme un deuil. Parfois, on sera enragé ou triste. Ensuite, il faut aller de l’avant. C’est important de parler de ce que l’on vit , dit-elle.

Services médicaux autorisés Dentistes

Optométristes

Physiothérapeutes

Opticiens

Podiatres

Ergothérapeutes

Chiropraticiens

Ses clients doivent aussi s’adapter. Ils doivent porter un masque ou un foulard en tout temps et respecter les consignes d'éloignement physique.

Une cliente, Lezlee Soloway, est satisfaite que son optométriste prenne la pandémie au sérieux. Tout est bien fait, c’est très bien , affirme-t-elle.

Un autre client, Roger Blanchard, était quant à lui moins convaincu. Il s’est présenté à la clinique en ne portant pas de masque et s’est aussitôt fait dire de ne pas y remettre les pieds le visage découvert.

Porter un masque, attendre à la porte et se désinfecter les mains, ce sont de bonnes précautions, mais je ne suis pas sûr si on a vraiment besoin de ça, à moins qu’on soit malade ou qu’on se sente malade.

Quoi qu’il en soit, Elisabeth Foucault ne changera pas ces mesures prises pour la santé de ses clients et des employés de la clinique.

Elle dit avoir hâte d'offrir ses services comme avant la crise, mais cela se fera de façon « lente, graduelle et méthodique » au cours des prochaines semaines.

D’autres activités reprennent

Aux consultations de nature médicale s’ajoute la reprise de certaines activités extérieures jugées à faible risque par la province, comme la pêche et la mise à l’eau d’embarcations.

Les réservations de camping dans les parcs provinciaux sont aussi autorisées en vue de la réouverture de ces derniers prévue le mois prochain. Le 15 mai, les terrains de golf pourront à leur tour rouvrir, tout en s'assurant qu'il existe une distance sécuritaire entre les joueurs.

Les restrictions sur la taille des rassemblements demeurent toutefois à un maximum de 10 personnes dans cette première phase du plan, et les mesures de distanciation sociale et d'hygiène doivent continuer de s’appliquer.

Les communautés de Lloydminster et de La Loche sont pour l’instant exclues de ces réouvertures, en raison d’éclosions récentes de cas de COVID-19.

La prochaine étape, la phase 2, devrait débuter le 19 mai prochain et prévoit la réouverture de certains commerces de détail et de services personnels, comme les coiffeurs.

Pour ce qui est des phases suivantes, aucune date n’a encore été fixée. La province indique que cela dépendra du succès des premières mesures et du nombre de cas de COVID-19 en Saskatchewan.

Situation dans les provinces voisines

Lundi marque aussi la levée de certaines restrictions en Alberta et au Manitoba.

Le gouvernement de Jason Kenney autorise l'accès aux terrains de golf et la reprise de certains services médicaux (physiothérapeutes, orthophonistes, inhalothérapeutes, audiologistes, travailleurs sociaux, ergothérapeutes et diététiciennes), ainsi que des opérations chirurgicales planifiées et non urgentes.

Consulter le plan de réouverture de l’Alberta

Le Manitoba autorise aussi, à compter du 4 mai, l’ouverture de certains services de santé, de même que celle des salons de coiffure, des magasins de vente au détail, des bibliothèques, des musées et galeries d’art, des terrasses des restaurants, des terrains de camping ou encore des aires de jeu extérieures.

Consulter le plan de réouverture du Manitoba