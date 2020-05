Mauriciens et Centriquois se disent : « Merci! »

Les mauvaises nouvelles sont légion en ces temps de pandémie et de confinement. C’est pourquoi ICI Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec a présenté, le dimanche 3 mai, une émission spéciale de deux heures remplie de belles initiatives et de gratitude, un immense « merci » par et pour les auditeurs de la région.

« Nous sommes avec vous »

Animée par Marie-Claude Julien, en collaboration avec le chef d’antenne Jean-Philippe Nadeau et la chroniqueuse Élyse Allard, l’émission Nous sommes avec vous était diffusée de 14h à 16h sur ICI Première, sur l’application OHdio de même que sur la page Facebook d'ICI Mauricie-Centre-du-Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Sept autres régions du pays, dont l’Acadie, l’Estrie et la Colombie-Britannique, ont présenté une émission du genre au même moment.

L'équipe de l'émission «Nous sommes avec vous» diffusée à la radio d'ICI Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec : l'animatrice Marie-Claude Julien accompagnée du chef d'antenne Jean-Philippe Nadeau et de la chroniqueuse Élyse Allard. Photo : Nancy Sabourin

Auditeurs et internautes étaient invités à transmettre leurs remerciements, hommages et demandes spéciales en chansons à notre équipe, qui communiquait leurs vœux en direct à la radio par le biais, entre autres, d’entrevues avec le public.

L'émission a donné lieu à des moments touchants, notamment lors de l’entretien avec l’auditrice Claire Saint-Arnaud, qui a raconté son 78e anniversaire en confinement. Son fils, sa belle-fille ainsi que ses petits-enfants lui ont apporté gâteau et présents à sa porte, en lui chantant des chansons accompagnées au ukulélé.

Quand on est confinée à 78 ans, qu’on ne sort pas et qu’on est habituée d'être « sur la go » tout le temps [...], ça en prend des moments comme ceux-là. Claire Saint-Arnaud

Une autre auditrice a vécu un moment d’émotion lorsque l’un de ses journalistes préférés à Radio-Canada, Sébastien Bovet, l’a remerciée d’être fidèle au poste en cette période de crise. Édith Saint-Jacques ne s’attendait pas à cette attention particulière, qui l’a beaucoup émue.

À mon tour de vous remercier d’être à l’écoute de Radio-Canada, d’être une fidèle radio-canadienne. Et vous savez, on travaille fort, on a des équipes derrière nous, les heures sont longues, mais notre récompense, c’est d’entendre des commentaires comme le vôtre. Sébastien Bovet, journaliste à la tribune de la presse de la colline Parlementaire de l’Assemblée nationale à Québec

Des invités de marque

Parmi les invités de l’émission, notons la présence de l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Le célèbre Shawiniganais a raconté être confiné chez lui depuis 51 jours, sa plus longue période sans sortir en 86 ans.

L’homme politique n’avait que de bons mots pour nos dirigeants, qui doivent gouverner le pays en période de crise.

Tous les premiers ministres des provinces et le premier ministre du Canada ont tous, peu importe les couleurs qu’ils représentent, une conduite exemplaire. On ne fait pas de petite politique. On pense d’abord aux gens qui sont malades. Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada

L'auteur Guillaume Morrissette et sa conjointe, Guylaine Beaudoin, ne comptent pas leurs heures de bénévolat en ces temps de pandémie. Photo : Gracieuseté de Guylaine Beaudoin et de Guillaume Morrissette

L’auteur de romans policiers Guillaume Morrissette, également chargé de cours en mathématiques à l’Université du Québec à Trois-Rivières, a quant à lui été interviewé sur l’initiative qu’il a mise en place durant la pandémie. Sa conjointe Guylaine Beaudoin et lui ont livré des commandes d’épicerie et distribué des livres d’auteurs québécois aux confinés, tout en contribuant à préparer des repas et à amasser des fonds pour les plus démunis.

Je suis bien dans l’action. Pas capable de me voir être confiné comme ça, sans rien faire. Je voulais être utile et ce qui m’a sauté aux yeux en premier, c’est mon épicerie locale. Guillaume Morrissette, auteur et chargé de cours en mathématiques à l’Université du Québec à Trois-Rivières

L'arrivée d'un nouvel enfant comporte son lot de défis pour les jeunes familles en confinement. C'est ce qu'a constaté le photographe Alain Dionne lors de sa Tournée des confinés Trifluviens. Photo : Alain Dionne, photographe

Le projet du photographe et éducateur spécialisé Alain Dionne, La tournée des confinés Trifluviens (Ça va bien aller!), a également fait l’objet d’un reportage diffusé lors de l’émission.

Grâce à cette tournée initiée au début des mesures de confinement, des dizaines de Trifluviens ont eu droit à leur photo-souvenir de cette période exceptionnelle.

Je voulais le faire un après-midi, mais au premier et au deuxième endroit que j’ai fait cette journée-là, je me suis rendu compte que c’était beaucoup plus grand que ce que je m’étais imaginé. Alain Dionne, photographe et instigateur de « La tournée des confinés Trifluviens (Ça va bien aller!) »

L’émission est disponible en rediffusion sur la page Facebook d’ICI Mauricie-Centre-du-Québec  (Nouvelle fenêtre) .