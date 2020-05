Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue remporte deux Prix Judith-Jasmin

Les journalistes et artisans de Radio-Canada basés en Abitibi-Témiscamingue ont remporté dimanche deux prix Judith-Jasmin, qui récompensent les meilleurs reportages réalisés par les médias québécois, grands et petits, en 2019.

Dans la catégorie Médias régionaux - format court, Thomas Deshaies se voit remettre un prix pour son dossier Arsenic à Rouyn-Noranda.

Cette série de reportages est bouleversante parce qu’elle démontre la dangerosité des tolérances, motivées par les valeurs économiques, pour la santé d’une population. Thomas Deshaies a été le premier à dévoiler que la Fonderie Horne était autorisée à dépasser de 67 fois la norme pour la diffusion d’arsenic dans l’atmosphère. Mot du jury

Le prix pour le format long régional va lui aussi à une journaliste de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, Angie Landry, pour son dossier Survivre à la 117 , qui laisse la parole aux survivants et aux secouristes de la route 117.

Ce récit numérique se distingue par des qualités exceptionnelles tant au niveau de l’écriture que de la profondeur des témoignages et des émotions qu’ils suscitent. Porté par une structure narrative proche du documentaire et une mise en valeur du contenu dynamique, l’histoire captive et reste passionnante jusqu’à la fin. Mot du jury

En plus des deux reportages de l'Abitibi-Témiscamingue, les représentants de Radio-Canada ont enlevé les catégories Affaires et économie, Politique et Société. Dans la catégorie Grand reportage, l’équipe radio-canadienne arrive ex aequo avec le journaliste Simon Coutu de Vice-Québec/Télé-Québec.

C’est le journaliste Jérôme Bergeron, originaire d’Amos, qui obtient le prix Judith-Jasmin dans la catégorie Société pour son dossier Criminalité en hausse au Canada, et si l’on s’inspirait de l’Écosse?

Pour leur reportage Vol à haut risque portant sur Bombardier et diffusé à l’émission Enquête, ce sont Julie Dufresne et Luc Tremblay qui reçoivent le prix dans la catégorie Affaires et économie.

Le prix du meilleur reportage dans la catégorie Politique est pour sa part décerné à Thomas Gerbet pour sa série d’articles sur L’affaire Louis Robert, cet agronome congédié par le ministère de l’Agriculture pour avoir dénoncé l'ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides.

Et finalement, pour leur reportage DPJ : vue de l’intérieur ou l’enquête inattendue diffusé à l’émission Enquête, le prix du Grand reportage est accordé à Pasquale Turbide et Alain Abel.