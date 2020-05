Plus d'une dizaine de garderies resteront fermées en Estrie

C'est la décision qu'a prise l'éducatrice en milieu familial Stéphanie Rhéaume qui s'occupe de personnes vulnérables. « Quand les enfants entrent chez moi, ils sont dans ma cuisine, dans mon salon, ils utilisent notre seule et unique salle de bain, illustre-t-elle.

Même si l'éducatrice admet que la décision a été difficile à prendre, elle juge qu'elle avait bien peu d'options qui s'offraient à elle.

Je ne peux pas concevoir que je vais laisser entrer les enfants sans mettre à risque les personnes que j'aime. Stéphanie Rhéaume, éducatrice en milieu familial

D'autres éducatrices se questionnent toujours. Elles pourraient être forcées de rouvrir leurs portes en l'absence de compensations financières si leur garderie demeure fermée.

C'est le dilemme que vit l'éducatrice en milieu familial, Ginny Vallée qui souhaite protéger son mari qui est immunosupprimé.

Ce serait possible que je ferme, j'attends de savoir comment ça va fonctionner. C'est aussi possible que je travaille, mais que j'isole une partie de ma maison et je ne serai plus en contact avec mon mari , explique-t-elle.

La présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de l'Estrie, Marlène Carbonneau, déplore que les éducatrices se retrouvent avec peu d'options.

Tout ce qu'elles auront c'est leurs 17 jours de vacances annuels et à partir de la 18e journée, elles n'auront plus rien. Marlène Carbonneau, présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de l'Estrie

Les éducatrices se demandent notamment si elles pourraient avoir droit à la Prestation canadienne d'urgence si elles doivent fermer pour protéger leurs proches vulnérables.

À lire aussi :De nombreuses questions sans réponses pour la relance des garderies

Je suis découragée, on a la larme à l'oeil et on ne sait pas ce qui va se passer , avoue l'éducatrice Ginny Vallée.

Un casse-tête pour les parents

Si la situation est difficile pour les éducatrices, elle constitue aussi tout un casse-tête pour des parents qui se retrouvent sans place en garderie, alors qu'ils doivent reprendre le travail.

Même ceux qui fréquentent une garderie qui ouvrira ses portes pourraient devoir se priver de ce service, puisque les éducatrices devront respecter un ratio de 50 % en mai.

Je ne suis pas fâché de la situation, je suis juste déçu que mes filles ne tombent pas dans les trois sur six, déplore le père de famille Kevin Desjardins.

Le père s'occupe de ses enfants une semaine sur deux. Il devra donc parfois s'absenter du travail pour s'occuper de ses filles.

Ma saison dure 8 mois par année et elle est retardée, donc le prochain mois je vais travailler une semaine sur deux , souligne Kevin Desjardins.

Selon Marlène Carboneau, les éducatrices ont la lourde tâche de trancher lorsque plusieurs parents se retrouvent sur la liste des travailleurs essentiels. Elle déplore qu'il s'agit finalement d'un choix déchirant de plus qui s'ajoute à leur liste.

D'après le reportage d'Émilie Richard