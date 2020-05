Des petits commerces de détail repoussent leur réouverture

Rachel Hébert doit repousser à jeudi la réouverture des Folies de Rachel. Son commerce de la rue Notre-Dame, à Trois-Rivières, n’est simplement pas prêt à recevoir la clientèle tout en respectant les règles imposées par le gouvernement.

Deux mètres, c'est pas grand et en même temps c'est long, deux mètres, dans notre petit magasin! s’exclame-t-elle.

Alors que plusieurs commerces qui ont des moyens plus importants ont déjà installé des panneaux de Plexiglas aux caisses, Rachel Hébert attend toujours du matériel de protection.

Les équipements de distanciation ne sont pas donnés non plus. C'est des gros montants qu'il faut investir , note-t-elle.

La boutique Les folies de Rachel a décidé de repousser de quelques jours sa réouverture. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires du Magasin général Le Brun, à Trois-Rivières et à Maskinongé, préfèrent eux aussi attendre avant d’accueillir à nouveau les clients.

Personnellement, moi et ma gérante, on est toutes les deux pas à l'aise d'être avec le public, admet la copropriétaire Isabelle Thibault. On évite le plus possible les sorties et là, du jour au lendemain, on aurait plein de monde dans notre magasin!

En attendant, l’entreprise continuera de faire des affaires grâce à sa boutique en ligne.

À l’inverse, des magasins de plus grande taille, comme ceux appartenant au Groupe Brunelle, sont prêts à rouvrir leurs portes. Ses magasins d’article de sport ont été réaménagés pour accueillir les clients avec un protocole d’hygiène très strict.

Ce n’est pas mardi, quand il y a eu l’annonce [du gouvernement] qu'on a commencé à se préparer, assure le directeur des opérations, Georges Brunelle. La semaine dernière, les Plexiglas sur les caisses étaient déjà installés.

Des quelque 300 employés que le Groupe a dû mettre à pied à la mi-mars, plus de 200 pourront retrouver leur emploi.

Avec les informations de Pascale Langlois et Sébastien St-Onge