Les employés confinés au Manoir Stanstead depuis avril retournent à la maison

Ils ont tous leur vie et ils avaient besoin de retourner voir leur famille et leurs enfants , explique la directrice générale de l'établissement, Suzie Adam.

Une quinzaine de cuisiniers, d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires avaient pris cette décision difficile de rester isolés avec leurs résidents, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, afin de les protéger de la COVID-19.

Je trouve que ce serait un trop gros sacrifice de leur demander de rester encore parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Suzie Adam, directrice générale du Manoir Stanstead

La cuisinière Patricia Buzzell fait partie des employés qui ont pris la décision de s'éloigner de leurs proches afin de prévenir l'entrée de la COVID-19 dans l'établissement. Je suis contente de retourner à la maison, mais triste aussi parce que je quitte le travail , affirme-t-elle.

Pour Patricia Buzzell, la décision de s'installer à temps plein à la résidence n'a pas été trop difficile à prendre. Elle avait notamment en tête le bien-être de sa belle-mère qui habite au Manoir Stanstead.

Pour elle comme pour les autres employés, la décision allait de soi. En moins de 24 heures, presque tous les employés avaient accepté , affirme Suzie Adam encore étonnée à ce jour du dévouement de son personnel.

La première semaine a été plus difficile parce qu'on laisse tout le monde derrière à la maison, mais les trois dernières semaines ont passé très vite , confirme Patricia Buzzell.

Reconnaissance de la communauté

Avec les sacrifices viennent les résultats, pusiqu'à ce jour, aucun cas de COVID-19 n'a été déclaré dans la résidence.

Je remercie tout le personnel d'avoir laissé leur mari et leurs enfants pour venir prendre soin de nous. Shella Jackson, résidente du Manoir Stanstead

Selon la directrice générale, la communauté a rapidement compris tout le dévouement dont le personnel a fait preuve.

Ça a pris environ une semaine avant que tout le monde comprenne l'ampleur du sacrifice et ensuite la reconnaissance est venue des familles, des résidents et de l'ensemble de la communauté , décrit-elle.

Cette expérience a aussi permis à la quinzaine d'employés de tisser des liens forts en plus de révéler différentes facettes de la personnalité des employés.

« Ça a créé un esprit d'équipe incroyable, admet Suzie Adam. Ce qu'on a fait n'aurait pas pu se faire dans plusieurs résidences. Ça prenait vraiment un esprit communautaire et familial. »

Les défis du déconfinement

La paix d'esprit qu'avait gagnée Suzie Adam s'évanouira avec l'entrée du nouveau personnel venu prendre la relève. C'est inquiétant , avoue-t-elle.

Le déconfinement amène son lot de défi, les résidents ne pourront plus circuler librement dans la résidence comme ils en ont l’habitude depuis les dernières semaines. La bataille ici sera la même que partout ailleurs au Québec.

À la cafétéria les résidents seront maintenant seuls à leur table et une distance sécuritaire devra être respectée dans les déplacements. Les employés seront aussi questionnés à leur entrée pour dépister tout signe du virus.

On est conscient que le confinement n'est pas terminé pour les résidences et que cet automne on risque de revivre une situation encore , affirme Suzie Adam.

D'ailleurs, l'ensemble du personnel serait prêt à revenir loger au Manoir au cours des prochains mois, si une deuxième vague de la COVID-19 venait s'abattre sur l'Estrie.

Avec les informations de Louis-Philippe Bourdeau