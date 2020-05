Grâce à l'avion, des résultats de tests de dépistage plus rapides

Les échantillons à analyser en laboratoire sont désormais envoyés par avion dans le Grand Vancouver et non plus par la route. « [Ils partent] de Fort St. John, Terrace et Prince George, ce qui accélère la rotation », explique Cathy Ulrich, la directrice générale de la régie de santé Northern Health.

Lors d’un entretien à l’émission Daybreak North, une technicienne de laboratoire, Hillary Gosnell, a expliqué qu’une de ses collègues coordonne l’envoi des échantillons par avion. Elle travaille directement avec les compagnies aériennes qui veulent bien se rendre dans les petites communautés et s’organise pour que les échantillons soient récupérés.

« On a vraiment dû renforcer nos liens avec les différentes équipes dans chaque laboratoire et à travers la province », explique Mme Gosnell.

Entre-temps, à Prince George, l’Hôpital Universitaire du nord de la Colombie-Britannique a commencé cette semaine des tests de dépistage pour qu'ils puissent être effectués localement. D’après Cathy Ulrich, les hôpitaux de Terrace et Fort St. John devraient y parvenir aussi prochainement.