Plusieurs déménagements à l'heure du confinement

Alors que le temps chaud s’installe tranquillement dans la région, Mekonen Lovemore fait de même dans son nouveau domicile de la Côte-de-Sable, à Ottawa.

À cause de la COVID-19, le jeune homme ne savait pas trop vers qui se tourner pour de l’aide. Il n'était pas à l'aise d’embaucher des déménageurs, ne sachant pas si ces derniers sont bien protégés contre la COVID-19.

M. Lovemore a aussi longtemps hésité avant de demander l’aide de ses amis. La chose la plus difficile, c’était le dilemme de vouloir demander à mes amis de m’aider en me sentant mal de les mettre potentiellement à risque , relate-t-il.

Mekonen Lovemore a décidé de demander l'aide de ses amis en leur faisait faire deux quarts de travail séparément. Photo : Radio-Canada

Mais il a fini par trouver un compromis en faisant preuve d’un peu de créativité.

Juste pour limiter le risque un peu plus, j’ai demandé à un ami de me donner un coup de main le matin juste pour 1 h 30 et puis j’ai demandé à un autre ami de venir juste après lui , explique le jeune homme.

Pendant que Mekonen Lovemore finit de vider son camion de déménagement, d’autres s’affairent à remplir le leur. C’est le cas de Victoria Webb et Alexei Netcahev, un couple qui constate certains avantages à déménager, malgré les circonstances.

Puisque je ne travaille plus, j’ai pu transporter quelques trucs petit à petit, donc ce n’est pas la panique aujourd’hui. Puisque je ne travaillais pas, j’ai pu prendre de l’avance , relate entre autres Mme Webb.

Il n’y a pas de trafic, c’est très tranquille , constate pour sa part Steele Ferguson, un ami du couple qui les hébergeait jusqu’à récemment. Je n’ai pas l’impression que c’est le pire moment pour déménager.

Avec les informations d'Ismaël Sy