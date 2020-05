Réouverture des centres de jardinage et des lave-autos en Ontario

La toute première étape de déconfinement décidée par le gouvernement Ford vendredi a officiellement débuté à minuit lundi.

Il est désormais possible de se rendre chez les certains concessionnaires automobiles, sur rendez-vous, de faire laver sa voiture dans un lave-auto automatique, mais aussi de préparer son potager grâce à la réouverture des centres de jardinage (seulement pour les commandes à emporter).

Reprise marquée par de nouvelles règles

Les entreprises qui reprennent du service devront toutefois respecter les consignes de distanciation physique.

Des directives qui ne sont pas toujours évidentes à respecter pour de petites entreprises.

On doit prendre des véhicules différents pour se rendre sur les sites de travail et on ne partage plus nos outils , explique par exemple Matthew Bontje, propriétaire de l'entreprise d'aménagement paysager Sunny Skies, à Hamilton.

Son cœur de métier ainsi les travailleurs de l'entretien des pelouses ont aussi été autorisés à proposer de nouveau leurs services.

M. Bontje se dit heureux de pouvoir reprendre son activité. Les plantes n'arrêtent pas de pousser. J'ai dû embaucher plus de personnes ces dernières semaines pour m'en occuper.

Sa compagnie reçoit beaucoup d'appels pour les nettoyages de printemps, mais pour ce qui est de l'entretien, les besoins sont nettement en recul par rapport à l'avant-COVID-19. Les gens sont chez eux, ils ont du temps à occuper , constate-t-il.

Annonce trop brusque et mêlante , selon l'opposition

Bien que la reprise économique graduelle fasse le bonheur de plusieurs, l'opposition officielle à Queen's Park dénonce une confusion dans les messages du premier ministre Doug Ford.

Il disait toute la semaine qu'il ne fallait pas se presser, et là tout d'un coup vendredi, venu de nulle part, il parle de ce qui ouvre lundi. Andrea Horwath, chef du NPD de l'Ontario

Un effet de surprise que Mme Horwath considère mêlant pour la population , ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose .

La réouverture de plusieurs secteurs de l'économie ontarienne reste toutefois conditionnelle.

Les entreprises qui reprennent du service devront respecter scrupuleusement les consignes de la santé publique.

Et si jamais une deuxième vague de cas de COVID-19 touche l'Ontario, le gouvernement de Doug Ford a plusieurs fois martelé qu'il n'hésiterait pas à revenir en arrière.