Plus de 60 % des élèves de la Matanie et de la Matapédia pourraient retourner à l'école

Selon les données compilées par la direction, 62 % des élèves seront présents en classe après un mois et demi de congé forcé par la pandémie de COVID-19.

Ces chiffres peuvent encore varier puisque les parents ont encore la possibilité de changer d’idée. La directrice générale de la commission scolaire, Marthe Émond, est consciente que tout peut encore changer.

On avait hâte de savoir quel est ce nombre. 62 %, c’est quelque chose qui peut peut-être monter, dépendamment des événements qui vont se produire, explique-t-elle. Si on est capables de démontrer la sécurité qu’on met en place, si les gens sont bien. Je crois que ça va aller en augmentant. Si on a des cas qui se déclarent, je crois que ça va avoir un effet inverse. Je dirais, je fais avec, on s’ajuste et on s’adapte.

Marthe Émond précise qu'il n'y aura pas plus de 15 élèves par classe, comme l'exige la Santé publique. Dans ces conditions, les élèves n'auront peut-être plus leur enseignante habituelle.

La directrice générale souligne que des employés supplémentaires ont été engagés pour nettoyer les classes et corridors durant les cours.

On va désinfecter le passage, les poignées, les entrées, les corridors, précise-t-elle. Les protocoles sont déjà connus. Ce côté-là va être assuré sans aucun problème [...]. Il y a plusieurs concierges qui étaient en milieu d’après-midi ou en soirée. Nos gens vont être de jour pour assurer la désinfection pour être sûrs de mettre un climat, un environnement plus sécuritaire.

En ce qui a trait au transport, il sera disponible, mais la Commission scolaire incite les parents à transporter eux-mêmes leurs enfants.

Marthe Émond explique qu'il n’y aura qu’une douzaine d’enfants par autobus tout au plus, à raison d’un enfant par banc. Une exception est faite pour les frères et sœurs qui pourront partager le même banc.

Il faut voir le transport scolaire comme un plan B. Marthe Émond, directrice générale de la commission scolaire des Monts-et-Marées

Dans les services de garde, on préconise le maintient le groupe-classe pour éviter les communications entre les groupes. Les enfants ne pourront apporter que des repas froids.

Marthe Émond mentionne que tout le personnel collabore pour accueillir les élèves dans un environnement où ils se sentiront bien.

De l’enseignement soutenu à distance est prévu pour ceux qui restent à la maison ainsi que pour les élèves du secondaire. Ceux-ci devront attendre en septembre pour retourner en classe.

Par ailleurs, les autres commissions scolaires de la région, soit celles des Chic-Chocs, René-Lévesque et des Îles vont dévoiler leurs chiffres dans les prochains jours.

