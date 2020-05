1339 cas de COVID-19 en Mauricie-Centre-du-Québec

Le plus récent bilan des autorités régionales de la santé fait état de 1339 cas de coronavirus depuis le début de la crise. Il s’agit d’une augmentation de 29 cas par rapport à samedi.

En date de dimanche, 764 personnes sont considérées comme rétablies, soit 57 % des cas recensés jusqu'à maintenant.

La région enregistre deux décès supplémentaires, pour un total de 108.

Cas en Mauricie et au Centre-du-Québec, par MRC MRC d'Arthabaska : 20

MRC de L'Érable : 1

MRC de Bécancour : 21

MRC de Nicolet-Yamaska : 18

MRC de Drummond : 222

MRC du Haut-Saint-Maurice : 0

MRC de Mékinac : 56

MRC des Chenaux : 44

MRC de Maskinongé : 185

MRC de Shawinigan : 256

MRC de Trois-Rivières : 486

Parmi les nouveaux cas recensés dimanche, près de la moitié se trouvent dans les centres d’hébergement en éclosion. Treize nouveaux cas sont ainsi recensés chez les résidents et les employés de quatre établissements : le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Monseigneur Paquin, le CHSLD Cooke, l’ UCDGUnité de courte durée gériatrique Cloutier-du Rivage et le CHSLD Cloutier-du Rivage, où neuf résidents et quatre employés sont maintenant infectés.

Samedi, la direction régionale de la santé confirmait une nouvelle éclosion au CHSLD St-Joseph, qui est devenu le sixième établissement d’hébergement de la Mauricie à connaître une éclosion du coronavirus. Par ailleurs, la situation est toujours stable au CHSLD Laflèche, où 106 résidents et 82 employés ont contracté la maladie.