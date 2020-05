Les urgences sont ouvertes, rappellent les urgentologues

Bien que chaque journée soit différente dans chacune de nos urgences, nous avons enregistré des taux d'occupation à moins de 50 % à plusieurs occasions , explique la porte-parole Marie-France Thibeault, du CIUSSS de l'Estrie.

La situation est similaire à London, en Ontario, où l’attente est 10 fois moins longue qu’à pareille date l’an dernier dans les deux hôpitaux de la ville.

Par exemple, vendredi, un patient souhaitant voir un médecin devait attendre une heure et 36 minutes en moyenne à l’urgence de l’hôpital London Health Sciences Centre (LHSC). En mai 2019, cette urgence battait un record provincial : l’attente était de 16 heures et 18 minutes.

C’est le cas partout en Ontario : en moyenne, à l'échelle de la province, les patients attendaient moins de deux heures pour voir un médecin aux urgences vendredi, selon le site web provincial qui suit les temps d'attente dans les hôpitaux de l'Ontario.

Nous restons ouverts 24 heures par jour, sept jours par semaine, et nous sommes ici pour servir notre communauté s'il y a des problèmes médicaux , rappelle la Dre Christie MacDonald, patronne des urgences du LHSC.

Toujours à London, les services pour enfants ont eux aussi plus de disponibilités qu’à l’habitude. Dr Rod Lim, chef de l’urgence pédiatrique du LHSC, a expliqué à CBC News qu’il voulait s’assurer que la population était au courant que leurs services étaient toujours disponibles malgré la pandémie. Nous voulons être proactifs et faire savoir aux gens que nous sommes ouverts à 100 % et prêts à aider , a-t-il déclaré. Nous avons 50 % moins de patients qu’à l’habitude.

Des victimes indirectes

Il est tout à fait sécuritaire de se rendre à l'urgence et il ne faut pas attendre qu'un problème de santé se détériore avant de consulter , explique Mme Thibeault.

Plusieurs experts s’attendent à ce que certaines maladies qui ne sont pas liées à la COVID-19 fassent plus de dommages qu’à l’habitude parce que les gens qui en sont atteints sont craintifs à l’idée de se rendre à l’hôpital.

On rapporte d’ailleurs déjà des victimes indirectes de la pandémie au Québec.

Selon le Dr Lim, les impacts peuvent être graves pour les enfants s’ils ne sont pas soignés à temps.

Il y a eu des rapports de cas montrant des résultats alarmants chez certains enfants parce que leurs parents ont tardé à aller à la recherche de soins. Tout ça est causé par leur peur d’aller à l’hôpital en raison de la transmission de la COVID-19 dans la communauté.

Pourtant, les services de santé assurent avoir pris toutes les précautions nécessaires. Nos zones de circulation et nos trajectoires de soins ont été revues afin que des usagers présentant des symptômes de la COVID-19 ne croisent pas des usagers qui n'en présentent pas (zones froides, tièdes et chaudes) , explique Mme Thibeault.

Avec des informations de CBC News