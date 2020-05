L'effondrement du secteur pétrolier bouleverse l’économie de Midale

La chute vertigineuse des prix du baril de pétrole bouscule l’économie du sud-est de la Saskatchewan, si bien que de nombreux emplois disparaissent, des commerces ferment et des pompes à chevalets demeurent immobilisées.

La localité pétrolière de Midale a ainsi constaté le départ de 10 % de ses 600 habitants depuis le début de l’année, affirme le maire, Allan Hauglum : « Avant même l’arrivée de la COVID-19, les champs pétrolifères avaient baissé leur production. Les gens étaient mis à pied et avec la chute des prix actuelle, on entend tous les jours parler de gens qui n’ont plus de travail. »

D’après le gouvernement de la Saskatchewan, les revenus du secteur des ressources non renouvelables pourraient baisser de 1,2 milliard de dollars cette année dans la province. Lundi 20 avril, le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour de cotation, a dégringolé à - 37 $ US, une chute vertigineuse de plus de 300 %.

« C’est difficile pour tout le monde », dit George Carlson, le propriétaire d’un prestataire de services de conseils, Lone Wolf Oilfield Consulting qui travaille à Midale depuis 1985 et dont le dernier contrat se termine bientôt.

Je ne sais pas comment cela va se terminer. George Carlson, Lone Wolf Oilfield Consulting

D’après le maire, Allan Hauglum, certains travailleurs retrouvent un emploi dans le secteur agricole et d’autres font des allers-retours à Weyburn ou Estevan.

À long terme, il souhaite qu’un plan régional soit mis en place et en parlera avec d’autres maires prochainement. La Saskatchewan pourrait ainsi raffiner davantage de pétrole dans la province, explique-t-il à titre d'exemple.

Avec les informations de Jason Warick