Jeux du Québec à Rivière-du-Loup : différents scénarios envisagés devant l’incertitude

Selon la directrice générale du comité, Karine Malenfant, on envisage pour le moment un report plutôt qu’une annulation.

La directrice-générale de la Finale des Jeux du Québec 2021 à Rivière-du-Loup, Karine Malenfant. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Les différentes décisions qui sont prises par les associations sportives ou d’autres organisations alimentent la réflexion du comité et de ses partenaires.

Par exemple, la Finale qui devait avoir lieu cet été à Laval a été reportée en juillet 2021. Avec le déconfinement, les fédérations sportives doivent déposer leurs plans de relance à la ministre , cite la directrice.

Selon la directrice, Hockey Québec trouve difficile de tenir des compétitions en 2021, même dans ses scénarios les plus optimistes. Ce faisant, il y a un impact sur la tenue potentielle des Jeux en 2021.

On a beaucoup de monde à consulter pour prendre la décision dans les prochaines semaines. Il y a des échéanciers et une logistique à revoir. Il faut aussi tenir compte des coûts liés au report , précise-t-elle.

De gauche à droite: Christian Pelletier, coprésident du comité organisateur; Karine Malenfant, directrice générale des Jeux; Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup; Michel Allen, président de SportsQuébec Photo : Radio-Canada / René Levesque

De son côté, la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, dit suivre la situation de près avec le comité organisateur et les partenaires qui ont investi dans le projet.

On ne dit pas que c'est impossible, mais on ne se met pas la tête dans le sable en disant que tout est beau. On se pose les bonnes questions, commente-t-elle. On ne veut pas non plus des Jeux à tout prix, avec des gradins à moitié vides.

La mairesse soulève aussi l’important enjeu des bénévoles. Sur 2 500 bénévoles, 40 % ont 65 ans et plus , précise-t-elle.

Par ailleurs, la construction du stade de la Cité des jeunes pose un autre défi. Le chantier a été retardé. Les travaux pourraient ne pas être achevés, mais les installations seraient fonctionnelles, selon Sylvie Vignet.

On a encore des délais, mais très peu. Ça amène un questionnement de plus , admet la mairesse.

Celle-ci souhaite aussi que les partenaires majeurs qui ont investi dans le projet obtiennent un événement à la hauteur de ce qui a été promis. Tout est ouvert, fait-elle savoir. On leur a demandé de regarder ça comme il faut et de nous revenir avec ça.

Avec les informations de Laurie Dufresne et de Jérôme Lévesque-Boucher