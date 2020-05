Victimes de la crise sanitaire, plusieurs garderies ferment en Mauricie

Des dizaines de mères de famille lancent des appels depuis une semaine sur les réseaux sociaux dans l'espoir de trouver un nouveau service de garde pour leur enfant.

Andrée-Anne Audet se trouve devant une impasse. Comme plusieurs familles de la région, elle vient d'apprendre que sa garderie ferme ses portes. Pour son éducatrice, la crise la COVID-19 a été la goutte qui a fait déborder le vase. Elle a annoncé la semaine dernière qu'elle fermait sa garderie.

J'ai pleuré! Cela n'a pas été facile. Je la comprenais totalement. Mais moi, ça me mettait dans une situation où il faut que j'essaie de me retourner de bord rapidement , indique la technicienne de laboratoire au Cégep de Shawinigan. Elle ignore pour l'instant quand elle retournera travailler et même si elle pourra le faire. Andrée-Anne Audet envisage même de prendre une année sabbatique, si elle ne peut trouver une garderie à temps.

Jessie Dallaire se trouve dans une situation similaire. Elle devait effectuer un retour aux études à l'automne, mais se trouve maintenant dans l'incertitude.

Mon conjoint travaille. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Si je ne trouve pas de garderie, je vais devoir annuler ma session , indique-t-elle.

L'Alliance des intervenantes en milieu familial de la Mauricie dit recevoir deux appels par jour d'éducatrices qui décident de fermer leur garderie.

Avant la crise, des parents disaient déjà devoir attendre plusieurs années pour d'obtenir une place. L'Alliance s'attend à voir une aggravation de la pénurie de places en garderies dans la région.

On savait que ça s'en venait. On l'a dénoncé, mais là, c'est encore plus criant. Ces femmes-là sont épuisées avec toutes les tâches supplémentaires. Avec la COVID, c'est encore plus qui leur est demandé. C'est aussi beaucoup, beaucoup d'anxiété , explique la présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de la Mauricie, Mélanie Gélinas.

Avec le déconfinement qui s'amorcera lundi au Québec, les places en garderie seront d'abord accordées aux parents travaillant dans des secteurs considérés comme prioritaires. Les autres parents doivent se référer au guichet La place 0-5 ans.

Le ministère de la Famille soutient que le taux d’occupation moyen est de moins de 5 % présentement dans les services de garde d’urgence qui accueillent les enfants des travailleurs essentiels. Le cabinet du ministre de la Famille assure être en discussion avec différents partenaires pour trouver des solutions advenant qu'il y ait un débordement dans les garderies.

Le ministère considérait déjà la Mauricie comme une région avec une importante pénurie de places en garderies avant la crise. Les parents craignent que la situation se dégrade au cours des prochains mois.