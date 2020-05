Six autres résidents du foyer Northwood meurent de la COVID-19 à Halifax

Ce sont 37 Néo-Écossais qui ont succombé à la maladie causée par le coronavirus dans la province depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 31 étaient des résidents du foyer de soins Northwood.

On compte 239 résidents et 109 employés de 10 foyers agréés de soins de longue durée et établissements non agréés pour les aînés en Nouvelle-Écosse qui ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, indique la province.

Aucun nouveau cas ne s’est déclaré dans ces établissements depuis jeudi dernier.

Nombre de cas actifs

On compte en ce moment 310 Néo-Écossais atteints de la COVID-19. Il y a 971 personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie en Nouvelle-Écosse, mais 624 personnes sont à présent guéries.

Six patients demeuraient hospitalisés dimanche avec des symptômes de la COVID-19, dont trois aux soins intensifs.

Beaucoup de tests, peu de nouvelles infections

Au milieu des mauvaises nouvelles de dimanche se dégage cependant une tendance claire : les nouvelles infections sont en diminution importante en Nouvelle-Écosse.

Dans la journée de samedi, on a analysé au laboratoire de microbiologie d’Halifax 734 tests effectués sur des Néo-Écossais, et ceux-ci n’ont permis de découvrir que 8 nouvelles infections.

Sur 866 tests de dépistage effectués vendredi, seulement 4 résultats positifs avaient été obtenus, un faible total jamais vu depuis l’apparition des premiers cas, en mars.

La Nouvelle-Écosse a réalisé 30 916 tests de dépistage de la COVID-19 au total depuis le début de la pandémie.