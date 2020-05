14 nouvelles victimes de la COVID-19 à Ottawa; 4 hospitalisations de plus en Outaouais

La COVID-19 a emporté 14 Ottaviens de plus, portant le total des victimes à 92, d’après la mise à jour des autorités de santé publique de la capitale dimanche. De son côté, l’Outaouais a franchi le cap des 300 cas confirmés depuis le début de la pandémie et 4 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital à cause de la maladie.