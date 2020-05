Où ces livres ont-ils été écrits?

C’est au bord des rives du lac Manitoba que J.R. Léveillé a écrit Le soleil du lac qui se couche, défendu par Alpha Toshineza au Combat national des livres 2020 . En 1995, l’écrivain a pris une année sabbatique pour rédiger ce roman , ancré dans les paysages, les sons et les couleurs du Manitoba. Cette histoire a attisé notre curiosité : on s’est demandé dans quels lieux et quelles circonstances certains auteurs et autrices avaient écrit leurs livres. Voici les réponses.

On connaît des lieux d’écriture célèbres, comme Cuba pour Ernest Hemingway – où il a notamment écrit Le vieil homme et la mer – et un café écossais pour J. K. Rowling et son premier Harry Potter. Mais où Margaret Atwood a-t-elle écrit La servante écarlate? India Desjardins, Le journal d’Aurélie Laflamme? Et David Goudreault, sa trilogie La bête?

La servante écarlate, de Margaret Atwood

Au printemps 1984, l’écrivaine canadienne vivait à Berlin. C’est à cette époque qu’elle a commencé à écrire à Berlin-Ouest, à la main, son livre phare, devenu une série télévisée populaire. Elle en a continué la rédaction à son retour au Canada, en juin 1984, puis elle a terminé le livre à Tuscaloosa, en Alabama.

L'actrice Elisabeth Moss dans la série télévisée adaptée du roman de Margaret Atwood « La servante écarlate ». Photo : George Kraychyk/Hulu

La série Paul, de Michel Rabagliati

Le bédéiste a grandi dans le Rosemont des années 1960. Enfant, il recevait son Spirou le samedi, le dévorait fébrilement et, déjà, rêvait d'être bédéiste. De cette époque, il a conservé entre autres la table à dessin offerte par son père, sur laquelle il a dessiné tous ses albums et continue de travailler.

Oui, je dessine depuis l'âge de 10 ans sur une table à dessin en bois que mon père m'a offerte pour mon anniversaire en 1971 , a-t-il confirmé à Radio-Canada.

Michel Rabagliati dessine sur la table offerte par son père. Photo : Maxyme G. Delisle

Au milieu des vivants, de Josée Bilodeau

C’est principalement au Mexique que l’écrivaine a rédigé son plus récent livre. De tous les lieux de ce pays qui l’ont inspirée, le petit village de Xcalak a été le plus marquant pour elle. C’est aussi dans cet endroit qu’elle a connu Zotz, cette chienne qui est devenue un personnage important de son roman.

Dans ce village où habite une amie de longue date, et où cette chienne extraordinaire m’a fait comprendre combien on pouvait aimer les chiens, j’ai été saisie d’une impression d’isolement comme j’en ai peu connu dans ma vie. Pour moi qui écris normalement en ville dans les cafés, au parc ou en faisant de longues marches en milieu urbain, de me retrouver dans cet espace tranquille où la vie a un rythme si lent était vraiment déroutant. J’y ai jeté le squelette de mon roman et y ai puisé une partie de son imagerie et de sa substance, nourrie ensuite par des images rapportées d’autres voyages au Mexique, d’autres villes plus animées , raconte Josée Bilodeau.

La plage d'Xcalak, petit village au Mexique et la chienne qui a inspiré Josée Bilodeau. Photo : Josée Bilodeau

La sagouine, d’Antonine Maillet

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’écrivaine acadienne n’a pas écrit son œuvre phare – immortalisée par Viola Léger – dans sa région natale de Bouctouche,mais à Montréal, après en avoir eu l’idée à Paris  (Nouvelle fenêtre) .

Je l'ai conçue à Paris, mais je l'ai mise au monde à Montréal. Antonine Maillet, en entrevue à L’Acadie nouvelle

Viola Léger dans le personnage de La sagouine Photo : François Laplante Delagrave

Le journal d’Aurélie Laflamme, d’India Desjardins

Si India Desjardins a écrit les différents tomes de sa populaire série dans ses différents appartements du Plateau-Mont-Royal, à Montréal, elle a souvent trouvé son inspiration au parc La Fontaine. Je m'assoyais souvent devant la fontaine au parc quand je manquais d'inspiration. Mais pendant [que j’écrivais] Aurélie, observer les canards dans le lac m'a beaucoup inspirée! J'ai même inséré quelques scènes de canards dans les livres , relate-t-elle.

Des canards au parc Lafontaine Photo : Josée Bilodeau

Amos Daragon, de Bryan Perro

Lorsqu’il rédigeait sa série, Bryan Perro se réfugiait, avec son chien, au chalet de son père à La Tuque, sur le bord du lac du même nom. Il y restait une ou deux semaines en janvier alors que la température baissait jusqu’à -45 °C. Parfois, il faisait tellement froid que mon chien voulait rentrer au lieu de se promener avec moi sur le lac , raconte l’écrivain.

Il y allait l’hiver pour être tranquille et ne pas avoir de distractions. Son père le laissait sur place et revenait le chercher. Là-bas, l’auteur trouvait la solitude nécessaire à son écriture. D’ailleurs, s’il voulait que son téléphone fonctionne, il devait marcher de 5 à 10 minutes pour monter au sommet d’une petite montagne. Toutefois, des événements non prévus sont parfois venus perturber sa quiétude, par exemple une panne d’électricité qui a duré deux jours.

Quand la batterie de mon ordinateur est morte, je n'ai plus été capable d’écrire, et je n’avais pas de papier. J’ai donc passé deux jours sans rien faire, à alimenter le feu, car il faisait trop froid pour sortir , se souvient Bryan Perro.

L'auteur à succès Bryan Perro ne manque jamais une occasion de parler littérature. Photo : Radio-Canada / Pascal Michaud

La trilogie La bête, de David Goudreault

Puisque David Goudreault donne de nombreuses conférences, une bonne partie de la trilogie et de Ta mort à moi a été rédigée dans les loges de salles de spectacle ou d'auditoriums de polyvalentes, entre deux conférences. Néanmoins, sa réflexion se fait souvent au volant de la voiture.

Les lieux où je dois écrire importent peu; je m'adapte. En revanche, je réfléchis et mijote mes projets sur la route. Je dirais que l'essentiel de mes intrigues se nouent et se dénouent sur l'autoroute 10, quelque part entre Sherbrooke et Montréal. Avec le confinement, je me retrouve privé de spectacles et d'autoroutes; je crains que ma productivité s'en trouve minée. David Goudreault

L'auteur David Goudreault et la page couverture de la trilogie de La Bête. Photo : Éditions Stanké

Soifs, de Marie-Claire Blais

Le cycle romanesque, écrit à Key West, se déroule sur une île non nommée, mais qui pourrait être Key West. C’est une oasis au cœur de la violence dans laquelle on peut faire vivre des personnages.

Dans le recueil d’entretiens avec Lise Gauvin, Les lieux de Marie-Claire Blais, l’écrivaine en parle (p. 67) :

Key West comme microcosme du monde

– Key West est devenu ta résidence permanente. Si je te demandais de décrire en quelques phrases ce que ce lieu représente pour toi, que dirais-tu?

– C’est un lieu où l’on est heureux, un lieu où l’on est bien, où il y a beaucoup de solidarité entre les gens. C’est un endroit miraculé, je crois. Il y en a encore.

– Une sorte de paradis…

– Paradis, oui, mais chacun vit avec ses difficultés.

Les poètes créent toujours leur propre île, un environnement où ils peuvent être bien pour écrire. Marie-Claire Blais

Page couverture du livre (G) de Marie-Claire Blais (D) Photo : Nota Bene / Radio-Canada

Michel Tremblay et Key West

On connaît l’attachement de l’écrivain Michel Tremblay pour Key West, en Floride. Si le milieu de son quartier montréalais – le Plateau-Mont-Royal – est l’inspiration de ses livres, depuis 1990, c’est à Key West qu’il écrit ceux-ci.

D’ailleurs, c’est Marie-Claire Blais qui a fait découvrir Key West à Michel Tremblay. Plusieurs autres écrivains et écrivaines ont trouvé leur inspiration dans cette ville, la plus au sud des États-Unis, comme l’écrit dans cet article Chantal Guy  (Nouvelle fenêtre) , de La Presse.

Une rue de Key West en Floride Photo : getty images/istockphoto / Maisna

L’œuvre de Gabrielle Roy

Gabrielle Roy avait un chalet à Petite-Rivière-Saint-François, où elle passait ses étés. À partir de 1955, la majeure partie de l’œuvre de l’autrice s’est écrite à cet endroit, notamment Cet été qui chantait, un recueil de récits qu’elle dédie à ses voisins de Charlevoix.

L'écrivaine Gabrielle Roy Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Les livres de Patrick Senécal

Normalement, l’auteur de polars écrit ses romans à Montréal ou dans un chalet, l’été venu. Cependant, à partir de cette année, il avait prévu se rendre à Berlin pendant trois semaines pour écrire. J’aurais dû commencer au mois de mai; mon appart était loué... et tout [la COVID-19] est arrivé. Je commencerai donc l’an prochain. J'ai eu un immense coup de cœur [pour Berlin] il y a trois ans, quand j'y suis allé avec ma blonde et un couple d'amis , explique-t-il.

Patrick Senécal joue au ping-pong sur des tables rondes dans un bar à Berlin. Photo : Sophie Dagenais

Anne... La maison aux pignons verts, de Lucy Maud Montgomery

C’est dans la maison qu’elle partageait avec sa grand-mère à Cavendish, à l’Île-du-Prince-Édouard, que Lucy Maud Montgomery a écrit le premier volet d’Anne... La maison aux pignons verts.

La maison aux pignons verts qui aurait inspirée l'écrivaine Lucy Maud Montgomery à Cavendish. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

