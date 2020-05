Une course à relais virtuel pour aider Moisson Outaouais

Depuis la fin de semaine dernière, des coureurs et des marcheurs se succèdent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux quatre coins du Québec, dans le but d'amasser des fonds pour les banques alimentaires locales. Le point de départ et d'arrivée de chacun est son propre domicile. Ceux de l'Outaouais courront jusqu'au 10 mai.

Il y aura au minimum 168 participants (1 par heure, 24 heures par jour, 7 jours) pour l’Outaouais. Mais si la tendance se maintient, il y aura parfois plus d’une personne par heure qui courra , précise l'un des organisateurs de l'événement, Richard Turgeon.

Au moment d'écrire ses lignes, 4500 $ ont été récoltés depuis dimanche 8 h pour Moisson Outaouais.

Je pense qu’on devrait approcher le 10 000 $ le weekend prochain. Richard Turgeon, co-organisateur de la SolidariCourse

Parmi les coureurs déjà inscrits à la mobilisation figurent Yves Lahaie et sa femme. Ça nous a pris environ deux minutes et quart et on était convaincu , raconte-t-il.

Yves Lahaie a sauté sur l'occasion de participer à la SolidariCourse en Outaouais. Photo : Radio-Canada

J’ai couru aujourd'hui, j’ai fait à peu près une heure et demie de course à pied pour me mettre en jambes , ajoute M. Lahaie, en précisant qu'il continuera de ponctuer sa semaine de course et de marche pour la SolidariCourse.

Après l'Outaouais, le flambeau sera relayé virtuellement aux marcheurs et aux coureurs de la région de Montréal. La course durera sept semaines en tout.

Le but n'est pas la performance, précise M. Turgeon, mais bien de réussir à lever des fonds en annonçant sur les réseaux sociaux sa participation à la course. Chaque personne intéressée peut s'inscrire sur la page Facebook de la SolidariCourse. Les participants y trouveront aussi un dossard virtuel qu’ils pourront imprimer, personnaliser et porter lors de leur course.

À lire aussi : Hausse d’achalandage dans les banques alimentaires en Outaouais

Dans la condition actuelle de pandémie, il y a des familles qui ont besoin de mettre de la bouffe sur la table , souligne M. Turgeon, ostéopathe et physiothérapeute de profession.

Peu avant le passage de relais en Outaouais, ce dernier a par ailleurs déjà couru 170 km en 25 h et recueilli 14 000 $ pour Moisson Outaouais.