Beaucoup de changements dans l’organisation des marchés publics en Abitibi-Témiscamingue

La tenue des marchés publics est permise, mais il y aura beaucoup de changements dans l’organisation.

Par exemple, les animations seront interdites sur les sites et des mesures d’hygiène et de distanciation sociale feront leur apparition.

Les vendeurs de produits artisanaux ne seront pas admis, ce qui représente environ 20 % des exposants au Marché public de la Vallée-de-l'Or, prévu du 14 juin au 11 octobre.

Le directeur général, Renaud Martel, affirme qu’il devra aussi revoir le circuit de vente à l’intérieur du marché et la disposition des kiosques.

Il va également tenter d’autres expériences pour faciliter l’expérience d’achat.

Offrir la possibilité aux clients de faire des commandes d'avance auprès des différents producteurs et de pouvoir cueillir ces produits directement au marché public. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'essayer de distancer dans le temps la présence des clients au marché, dit-il. Donc avec les commandes en ligne, on espère que compte tenu du fait qu'ils vont être sûrs d'avoir leurs produits, ils ne viendront peut-être pas tous à 9 h 30, mais ils vont venir à 10 h, 11 h ou midi.

Richard Dessureault, le président du Marché public de Ville-Marie (Archive) Photo : Radio-Canada

Au Marché public de Ville-Marie, on se prépare aussi à mettre en pratique les mesures dictées par le gouvernement.

Les espaces d’exposition seront limités à seulement une dizaine de producteurs cette année.

L’intérieur du marché sera réaménagé pour maintenir la distanciation physique, explique le président Richard Dessureault.

Nous allons établir un circuit à l'intérieur d'un marché public, explique le responsable. On va limiter le nombre d'espaces, on va mettre en place une entrée et une sortie bien entendu avec un circuit pour ne pas que les gens se rencontrent à l'intérieur du marché. Ensuite, on va mettre en place une station de lavage des mains. Au premier abord, ça devrait être relativement espacé.

L’idée de mettre en place un site web fait aussi son chemin pour faciliter les transactions.

Le marché devrait se tenir tous les jeudis après-midi, du 25 juin à la mi-octobre.