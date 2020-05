De nombreux lauréats radio-canadiens aux Grands Prix du Journalisme

Les journalistes et réalisateurs de Radio-Canada cueillent six lauriers cette année à l’occasion de l’annonce des lauréats des prix Judith-Jasmin, qui récompensent les meilleurs reportages réalisés par les médias québécois en 2019. Le diffuseur public national remporte aussi un premier prix Antoine-Désilets et quatre prix en journalisme en loisirs.

Ils remportent les honneurs dans les catégories Affaires et économie, Politique et Société, ainsi que ceux concernant les Médias locaux et régionaux, en format court et en format long. Dans la catégorie Grand reportage, l’équipe radio-canadienne arrive ex aequo avec le journaliste Simon Coutu de Vice-Québec/Télé-Québec.

Pour leur reportage Vol à haut risque portant sur Bombardier et diffusé à l’émission Enquête, ce sont Julie Dufresne et Luc Tremblay qui reçoivent le prix dans la catégorie Affaires et économie.

[Le reportage] aura permis aux Québécois de prendre conscience du type de clientèle potentielle [des avions d’affaires de Bombardier]. À la suite d’une longue enquête et grâce à l’accès aux Panama et aux Paradise Papers, l’équipe a pu identifier les noms et liens d’affaires troubles de plusieurs riches clients. Mot du jury

Le prix du meilleur reportage dans la catégorie Politique est pour sa part décerné à Thomas Gerbet pour sa série d’articles sur L’affaire Louis Robert, cet agronome congédié par le ministère de l’Agriculture pour avoir dénoncé l'ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides.

Ce professionnel à l’emploi de l’État a été cavalièrement congédié. Le reportage a révélé les conflits d’intérêts qui orientaient les décisions de l’instance conseillère du gouvernement. […] Son impact à travers le Québec a été majeur. Mot du jury

C’est Jérôme Bergeron qui obtient le prix Judith-Jasmin dans la catégorie Société pour son dossier Criminalité en hausse au Canada, et si l’on s’inspirait de l’Écosse?

Cette série, originale et convaincante, présente une approche qui a permis à la ville de Glasgow, en Écosse, de passer d’un taux de criminalité anormalement élevé à une réputation de lieu de vie et de destination sécuritaire. Mot du jury

Pour son format court qui traite d’un enjeu régional, c’est Thomas Deshaies de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue qui se voit remettre un prix pour son dossier Arsenic à Rouyn-Noranda.

Cette série de reportages est bouleversante parce qu’elle démontre la dangerosité des tolérances, motivées par les valeurs économiques, pour la santé d’une population. Thomas Deshaies a été le premier à dévoiler que la Fonderie Horne était autorisée à dépasser de 67 fois la norme pour la diffusion d’arsenic dans l’atmosphère. Mot du jury

Le prix pour le format long régional va lui aussi à une journaliste de Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, Angie Landry, pour son dossier Survivre à la 117 , qui laisse la parole aux survivants et aux secouristes de la route 117.

Ce récit numérique se distingue par des qualités exceptionnelles tant au niveau de l’écriture que de la profondeur des témoignages et des émotions qu’ils suscitent. Porté par une structure narrative proche du documentaire et une mise en valeur du contenu dynamique, l’histoire captive et reste passionnante jusqu’à la fin. Mot du jury

Et finalement, pour leur reportage DPJ : vue de l’intérieur ou l’enquête inattendue diffusé à l’émission Enquête, le prix du Grand reportage est accordé à Pasquale Turbide et Alain Abel. La journaliste et le réalisateur partagent ex æqu leur prix avec Simon Coutu de Vice-Québec/Télé-Québec pour son reportage Cannabis illégal.

L’image de la DPJ est régulièrement mise à mal. Pascale Turbide et Alain Abel ont franchi les portes de l’organisation pour analyser les nuances de gris dans le dossier de ses interventions. Leur reportage, par ses scènes et entrevues, nous fait prendre conscience que tout n’est pas noir ni blanc. Mot du jury

Par ailleurs, le prix dans la catégorie Enquête est décerné à Jean-François Cloutier, Hugo Joncas et Philippe Langlois, du Journal de Montréal/Québec, pour leur série Manquements éthiques et prêts douteux à la Caisse de dépôt .

Le Grand prix du jury va pour sa part à Annabelle Caillou, Véronique Chagnon, Marie-Andrée Chouinard, Améli Pineda, Patti Sontag et Brigitte Tousignant, pour leur série de reportages Le plomb dans l’eau potable au Québec, publié dans Le Devoir.

La remise des prix Judith-Jasmin devait avoir lieu samedi soir, mais la cérémonie a été annulée en raison de l’épidémie de COVID-19.

Une photo qui en dit long et des prix de journalisme en loisirs

Le photojournaliste Ivanoh Demers s'est vu décerner le prix Antoine-Désilets 2019 pour la meilleure photo, catégorie « Justice et faits divers », pour son cliché « Gilbert Rozon devant la justice », publié sur le site de Radio-Canada.ca.

Beaucoup d’information dans cette photo qui raconte l’homme faisant face à la justice. On voit le palais de justice et les photographes. Le regard direct de Gilbert Rozon vers la caméra est impressionnant. Mot du jury

« Gilbert Rozon devant la justice » Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Quatre autres lauréats radio-canadiens ont remporté des prix de journalisme en loisirs, remis par le Conseil québécois du loisir.

Le premier prix audio-radio ayant une portée locale ou régionale a été remporté par Diana Gonzalez pour son reportage Rugby subaquatique : une première équipe féminine canadienne au Championnat du monde de rugby subaquatique.

Le premier prix audio-radio ayant quant à lui une portée provinciale ou nationale a été remporté par Janic Tremblay, pour son reportage Menace à la biodiversité : quand un ornithologue amateur sonne l'alarme.

Deux autres premiers prix ont été décernés à des Radio-Canadiens, dans la catégorie vidéo-télévision. Pour la portée locale ou régionale, le lauréat est Philippe Grenier, pour son reportage Le kitesurf a le vent dans les voiles aux Îles-de-la-Madeleine (Nouvelle fenêtre) .

La catégorie portée provinciale ou nationale a été remportée par Diane Sauvé pour Sans limites.

Par ailleurs, la bourse Fernand-Sequin pour la relève en journalisme scientifique du Canada est décernée conjointement à Alice Girard-Bossé par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) et Radio-Canada pour son article La crise de la reproductibilité (Nouvelle fenêtre) .