Confinés sur une île inhabitée durant la pandémie

Depuis bientôt deux ans, Jean Legault et Julie Savard voyagent autour du monde avec leurs trois filles à bord de leur voilier nommé Caractère. La petite famille était revenue au Québec durant le temps des Fêtes, puis était repartie au Panama en avion le 17 janvier dernier, pour reprendre place à bord du voilier.

On a préparé le bateau, on a travaillé très fort, et début février, on a largué les amarres pour le [voyage] transpacifique, d’un peu plus de 4000 milles nautiques, jusqu’aux Marquises, qui représentent 28 jours de navigation , raconte Julie Savard, qui précise que les îles Marquises sont un archipel de la Polynésie française.

Ils ont trouvé refuge dans une baie inhabitée des îles Marquises. Photo : Julie Savard

Durant cette traversée, ils n’avaient pas accès à Internet ni aux nombreuses informations qui circulaient sur le coronavirus.

Ç’a été une grande surprise pour nous lorsqu’on est arrivé aux Marquises et qu’on a pris des nouvelles de nos familles, quand on a communiqué avec eux et qu’on a eu accès aux médias , se souvient la mère de famille.

Lorsque Julie Savard est arrivée à destination avec son conjoint, Victoria, Marine et Alizé, il n’était pratiquement pas question du virus.

On a fait nos douanes, il n’y avait pas de problème, et on se sentait un peu loin de tout ça en plein milieu du Pacifique. Julie Savard

Puis, le confinement

Peu de temps après leur arrivée aux îles Marquises, un premier cas a été déclaré à Tahiti, l'île la plus importante de la Polynésie française.

Pendant ce temps dans les Antilles, notamment en Martinique et en Guadeloupe, des mesures sévères ont été mises en place pour les plaisanciers.

La communication était difficile, l’accès à internet est limité également, ce qui fait en sorte que l’information circulait quand même assez mal.

Le 21 mars, ce fut le tour de tout le territoire de la Polynésie française, incluant les îles Marquises, d’être en confinement.

On savait qu’il y avait confinement, mais comme on était sur une île un peu plus éloignée, c’était plus difficile pour nous de savoir vraiment quelles mesures s'appliquaient , ajoute Julie Savard.

La famille de Québec a modifié ses plans de voyage et s’est finalement retrouvée à accoster sur une île inhabitée pendant trois semaines.

Alizé, Marine et Victoria. Photo : Julie Savard

On a quand même pu vivre un peu plus de liberté avec les enfants à bord, on a vécu d’ailleurs trois très belles semaines ici. Julie Savard

Malgré l’interdiction de navigation en vigueur, ils n’ont pas eu de difficulté à se ravitailler.

Les arbres fruitiers regorgent partout [...] alors en ce qui me concerne, on n’a pas encore eu de difficulté, au niveau de l’approvisionnement.

Après plus d’un mois de confinement, la Polynésie française est peu touchée par la COVID-19. En date du 2 mai, 58 cas avaient été déclarés et 51 personnes guéries ont été enregistrées.

Pour l'instant, les îles Marquises ont été épargnées, précise Julie Savard.

On vit ça au jour le jour, on vit très bien avec ça. Ça va faire deux mois qu’on est aux Marquises, on adore ça!

Les arbres fruitiers étaient nombreux sur l'île. Photo : Julie Savard

La petite famille a été obligée de quitter l'île en raison d'une vilaine chute de Julie Savard, qui a été contrainte de se rendre à l'hôpital. Elle a dû être hospitalisée sur l'île de Nuku Hiva, la plus grande de l'archipel, pour une fracture du bassin, mais elle se porte bien.

La famille devra toutefois vivre son aventure différemment pour quelques semaines.

Les gens ici sont accueillants, ils sont généreux, les gens nous donnent des mangues des pomélos, des caramboles lorsqu’on se promène dans la rue, alors on se considère choyés d'être ici.

Ils resteront en Polynésie française jusqu'en juillet, comme prévu. Mais pour l'instant, ils ne peuvent quitter les îles Marquises en raison de l'interdiction de navigation.