Application de pistage : l’ombudsman du Nouveau-Brunswick n’est pas en désaccord

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a entrepris un partenariat avec l’Université du Nouveau-Brunswick ( UNBUniversité du Nouveau-Brunswick ) pour développer une telle application. L’objectif est de combattre la propagation du SRAS-CoV-2, qui cause la COVID-19.

L'application mobile détecterait et enregistrerait les moments où une personne se trouve à proximité d'autres personnes, et informerait le propriétaire du téléphone s’il a été en contact avec un individu qui est plus tard déclaré atteint de la COVID-19.

Selon le gouvernement, le propriétaire du téléphone devrait autoriser la surveillance par cette application.

Ce projet a été expliqué récemment à Charles Murray, qui est aussi l’ombudsman de la province, lors d'une conférence téléphonique. Il s’est dit en partie à l’aise avec l’idée.

Le commissaire à la vie privée dit avoir demandé à voir l’application d’ici là, afin de poser davantage de questions sur son fonctionnement et d’émettre des recommandations.

Il y aura des Néo-Brunswickois qui ne voudront tout simplement pas [de cette application], peu importe ce qu’on dit pour les rassurer. C’est tout à fait compréhensible , dit Charles Murray.

Il y en aura d’autres qui ne s'inquiéteront pas pour leur vie privée. Ils aimeraient mieux se sentir plus en sécurité par rapport à leur santé et seraient contents d’utiliser l’application, sans poser de question , poursuit-il.

Donc, c’est où je me situe en ce moment. J’essaie de prendre une décision personnelle et de décider ensuite, quand je connaîtrai les détails, comment communiquer avec les Néo-Brunswickois pour les aider à prendre une décision éclairée. Car ce sera leur décision , affirme le commissaire à la vie privée.

Selon Charles Murray, le premier ministre Blaine Higgs devrait faire une première démonstration de l’application d’ici une dizaine de jours.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé samedi que les 118 personnes qui ont été déclarées positives à la COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie étaient toutes guéries. Il n’y a eu aucun décès attribuable à la maladie.

D’après le reportage de Bobbi-Jean MacKinnon, de CBC