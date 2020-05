Deux morts en N.-É., mais le nombre de nouveaux cas de COVID-19 tombe à 4

Il y a 31 personnes ayant contracté cette maladie qui sont mortes en Nouvelle-Écosse depuis l’apparition du coronavirus. De ce nombre, 25 personnes résidaient au foyer de soins Northwood.

Au 1er mai, 10 foyers agréés de soins de longue durée et établissements non agréés pour les aînés en Nouvelle-Écosse avaient observé des cas de COVID-19, soit 239 résidents et 109 employés, indiquait le gouvernement provincial.

Néanmoins, le nombre de cas d’infection par le coronavirus continue de diminuer dans la province.

Sur 866 tests de dépistage effectués vendredi, seulement 4 résultats positifs ont été obtenus. Il s’agit du plus faible nombre de nouvelles infections depuis plusieurs semaines.

La Nouvelle-Écosse a réalisé 30 369 tests de dépistage de la COVID-19 au total.

On comptait samedi 323 Néo-Écossais atteints de la COVID-19 sur les 963 que la province a dénombrés au total. Neuf patients sont hospitalisés, dont trois aux soins intensifs.

En revanche, 609 personnes ayant contracté la maladie sont à présent guéries.

En Nouvelle-Écosse, environ 61 % des gens ayant souffert de la COVID-19 étaient des femmes, et environ 39 %, des hommes.

Les parcs et sentiers ouvrent à nouveau

La province amorce lentement son déconfinement. Vendredi, le gouvernement a annoncé la levée ou l’assouplissement de plusieurs restrictions.

Les parcs provinciaux et municipaux peuvent maintenant ouvrir, ainsi que les sentiers de randonnée.

Cependant, les terrains où se pratiquent des sports d'équipe demeurent fermés dans ces parcs, et les terrains de jeux pour enfants ne doivent pas être utilisés.

Le parc Point Pleasant, à Halifax, est de nouveau ouvert au public. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Les citoyens peuvent désormais s'adonner à la pêche récréative, activité fort populaire dans la province, a-t-on indiqué vendredi.

Les rassemblements de plus de 5 personnes sont toujours interdits, et une distance de 2 mètres entre les individus doit être respectée malgré la reprise de certaines activités, préviennent les autorités néo-écossaises.