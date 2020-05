48 heures pour téléverser une vidéo : les Madelinots en ont assez de la basse vitesse

En cette période de confinement, les résidents des Îles-de-la-Madeleine sont nombreux à devoir s'armer de patience lors d'un envoi de fichier numérique ou d'une rencontre par visioconférence.

L'enseignant en photographie Nicolas Longpré doit conclure la session collégiale à distance, mais la tâche n'est pas de tout repos avec une connexion Internet qui, chez lui, à Cap-aux-Meules, atteint à peine 5 mégabits/seconde en téléchargement et 2 mégabits/seconde pour le téléversement.

Quand j’ai des rencontres virtuelles avec les étudiants, il y a toujours un côté chambranlant à ça, explique M. Longré. On ne sait jamais quand la connexion va arrêter, ça dépend si je suis dans les heures de pointe. L’accès est difficile. Ça devient compliqué de pouvoir enseigner, ce n’est pas évident.

Ça arrive souvent que les étudiants lèvent la main pour me dire "On ne t’entend plus!" ou "On a perdu ton partage d’écran!" Nicolas Longpré, enseignant en photographie

« Je redoute le moment où mes étudiants vont avoir à me présenter des travaux », avoue l'enseignant Nicolas Longpré. « Si j’ai 32 étudiants qui m’envoient chacun un fichier de 200 mégaoctets, ça risque d’être un casse-tête pour réussir à télécharger tout ça. » Photo : Nicolas Longpré

Pour pallier les problèmes de connexion, l’enseignant enregistre ses cours afin que les élèves puissent les regarder sans problèmes techniques plus tard, mais cette étape n’est pas plus simple.

J’ai envoyé une vidéo d’un cours qui durait une heure trente, raconte Nicolas Longpré, et ça m’a pris la nuit pour le téléverser, en réduisant considérablement la qualité du fichier. Si ça pouvait s’envoyer par la poste, des fois je me dis que ça irait possiblement plus vite!

Son constat n’est peut-être pas exagéré si on se fie aux déboires numériques de l’enseignante de danse Cindy Mae Arsenault, qui a choisi d’envoyer des vidéos à ses élèves pour terminer la session de cours.

Partager 45 minutes de vidéo, ça me prend 48 heures. Cindy Mae Arsenaut, présidente de la Coopérative école Cindy Mae Danse

L'enseignante de Cap-aux-Meules a tenté de se brancher à une autre connexion Internet à Havre-aux-Maisons, mais le processus n'était pas plus rapide.

Mme Arsenault précise même que, durant les deux jours de téléchargement, elle s'empêche d'effectuer d'autres tâches nécessitant Internet, pour éviter de ralentir encore davantage le processus. « Je perds énormément de temps avec ça. Je travaille ma patience », dit-elle en riant.

La professeure de danse Cindy Mae Arseneault filme désormais ses cours de danse avec son cellulaire pour garder un contact avec ses élèves. Elle avoue perdre un temps fou en raison de la basse vitesse du réseau madelinot. « Je travaille ma patience! » lance-t-elle en riant. Photo : Cindy Mae Arsenault

Chez Bell, on assure pourtant que la filiale Télébec, qui fournit la bande passante dans l'archipel, n'a aucun problème de congestion Internet aux Îles-de-la-Madeleine .

La compagnie précise toutefois que l'utilisation de son réseau Internet a augmenté de jusqu'à 60 % pendant la journée depuis le début de la pandémie.

30 août, un échéancier toujours valide pour la haute vitesse?

Selon l’échéancier prévu, les Madelinots auront droit à un service haute vitesse de base fourni par DERYtelecom à partir du 30 août. Des frais mensuels supplémentaires de 20 $, par rapport aux tarifs que le fournisseur offre à ses clients ailleurs au Québec, seront imposés aux insulaires en raison de l'utilisation de la bande passante de Télébec.

Radio-Canada a tenté de joindre DERYtelecom pour savoir si la mise en service pourrait être retardée en raison des mesures de distanciation physique liées à la COVID-19 ainsi que des points de contrôles interrégionaux et provinciaux qui compliquent l’accès à l’archipel. Le fournisseur n’a toutefois pas répondu à notre demande d'entrevue vendredi.

De son côté, le Réseau intégré de communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine (RICEIM), propriétaire des câbles sous-marins et partenaire dans le dossier, n’a pas voulu commenter.