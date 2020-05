Des camps de jour différents de ce que les enfants connaissent

Malgré l’incertitude sur les dates du début des camps de jour et de nombreuses restrictions, la situation se précise pour les organisateurs des programmes.

Le directeur de l’animation des loisirs et espaces verts à la Ville de Rouyn-Noranda, Gérard Pâquet, affirme que les directives qui seront bientôt émises par le gouvernement permettront d'évaluer les ratios des groupes et de déterminer combien d’animateurs la Ville devra engager.

Habituellement, nos programmes de camps de jour débutent vers la fin juin, début juillet, donc on va avoir amplement le temps de pouvoir préparer des programmes et s’assurer d’avoir des confirmations pour la disponibilité ou non des écoles et autres lieux pour amener les jeunes , dit-il.

Le directeur de l’animation des loisirs demande la collaboration de la population pour respecter les mesures mises en place dans les parcs. Dans la mesure des directives de la santé publique, les parcs sont accessibles, c’est important de le dire. Cependant, les aires de jeux, c’est-à-dire les balançoires, les structures de jeux, les glissades, tous les éléments de jeux sont pour l’instant interdits , rappelle Gérard Pâquet.

Les modules et aires de jeu sont fermés dans les parcs de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, a indiqué que l'élaboration des scénarios n'est toujours pas terminée pour les camps de jours estivaux.

Il précise qu'il faut d'abord connaître les exigences de la santé publique afin de préparer une offre de services en conséquence.