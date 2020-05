Six romans qui donnent faim pour lire en confinement

Gargantua, François Rabelais

Ce classique de Rabelais raconte l’histoire du géant Gargantua, né pendant un banquet, qui grandit sans la moindre règle, se goinfrant au possible. Il s'agit d'un roman humaniste et humoristique qui s’attaque à l’éducation et aux valeurs de l’époque, jugées obscurantistes par l’auteur.

L'écume des jours, Boris Vian

Ce roman-phare de l’œuvre de Vian imagine des plats et des cocktails comme pas un. Notons le pianocktail, une invention de Boris Vian, qui crée une boisson selon la musique qu’on y joue, ainsi que les recettes surréalistes de Nicolas, le cuisinier de Colin, le personnage principal.

Julie et Julia, Julie Powell

Dans ce roman autobiographique, une femme de New York, Julie, décide de lâcher son travail de secrétaire, qu’elle déteste. Elle passe l’année suivante à cuisiner chacune des 524 recettes du livre L’art de la cuisine française de la chef Julia Child. Le livre raconte ses hauts et ses bas en cuisine et présente sa vision de la vie.

Le plongeur, Stéphane Larue

Portant plus sur le monde des restaurants que sur la nourriture, ce roman sombre décrit avec une grande acuité la folie et l’énergie qui s’emparent de la cuisine lorsque la salle à manger se remplit de bouches à nourrir.

Chocolat, Joanne Harris

Lorsque Vianne ouvre sa chocolaterie dans un petit village du sud de la France, les gens du village sont à la fois charmés et horrifiés de voir cette jeune femme célibataire débarquer chez eux et ouvrir son commerce de douceurs en plein carême. Dans ce roman à succès, adapté au cinéma et traduit dans plusieurs langues, Joanne Harris parle de chocolat pour aborder bien d’autres choses.

Voleurs de sucre, Éric Dupont

Avec cette histoire étonnante d’un petit garçon accro au sucre, Éric Dupont crée, de fil en aiguille, une épopée qui dépasse grandement les petits crimes de son jeune narrateur pour se procurer la substance qu’on tente de lui enlever. Un délice!