Certaines activités pourront reprendre le 4 mai en Ontario

Toutes les activités concernées devront appliquer strictement la distanciation physique ainsi que d'autres mesures qui doivent permettre d'éviter tout risque de transmission de la COVID-19, annonce Doug Ford vendredi.

Les services de lavage de voiture automatiques, les concessions automobiles (uniquement sur rendez-vous), les pépinières et jardineries (uniquement par service de collecte en bordure de route et par livraison), les entreprises d'entretien des pelouses et d'aménagement paysager pourront dès lors reprendre leur activité.

Le gouvernement a aussi donné le feu vert à la réouverture de certains chantiers de construction.

Les chantiers de construction sont autorisés à redémarrer pour les services suivants : les services de transport et de logistique

les services à large bande, numériques et de télécommunications

tout autre projet appuyant l'amélioration de la fourniture de biens et de services

les projets municipaux

les collèges et universités

les centres de garde d'enfants

les écoles

la préparation, l'excavation et l'aménagement des chantiers institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels

Les terrains de golf et les marinas pourront enfin préparer leurs installations en vue d'une réouverture au public.

Notre persévérance et notre patience s'apprêtent à payer. C'est une lueur d'espoir, je suis très heureux. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Cette nouvelle montre que si on adopte une approche mesurée, on peut aller de l’avant pour rouvrir l’économie , indique Doug Ford lors du point de presse de vendredi à Toronto.

Le premier ministre se dit optimiste quant à l'approche d'autres étapes de reprise des activités, et assure que les décisions que son gouvernement prend se basent sur les recommandations scientifiques du médecin hygiéniste en chef.

Le premier ministre Doug Ford, accompagné des ministres de la Santé, Christine Elliott, des Finances, Rod Phillips, et du Développement économique, Vic Fedeli, lors du point de presse gouvernemental le 1er mai. Photo : Radio-Canada

Le choix des secteurs autorisés à reprendre a été déterminé par le fait que ces industries sont en ligne avec les mesures de précaution en place , déclare Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce.

Les entreprises et lieux de travail autorisés ont reçu des recommandations générales de la part des autorités sanitaires axées notamment sur le respect rigoureux des exigences en matière de santé et de sécurité , communique la province.