Qui coordonne les mesures d’urgence d’une ville?

Ainsi, chaque ville élabore et met en œuvre un programme de gestion des situations d’urgence et l’adopte par règlement municipal.

Il comprend notamment : Un plan de mesure d’urgence qui détermine et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique

Des programmes et exercices de formation des employés municipaux et de personnes appelées à intervenir dans des situations d’urgences

Dans le Grand Sudbury, l’état d’urgence a été déclaré par le maire Brian Bigger le 6 avril, tandis que Timmins l’a fait trois jours plus tôt avec son maire George Pirie.

Ces déclarations leur permettent de mettre en place différentes mesures pour renforcer les efforts de diminution de la COVID-19 sur leur territoire.

Quand on est en situation d’urgence du point de vue municipal, cela donne un certain pouvoir de dépenser , explique le directeur général de l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), Marc Chénier.

Ainsi, le maire d’une ville fera parvenir à la province sa demande formelle.

Le ministre des Affaires municipales émet alors un décret qui ouvre la porte aux villes pour pouvoir entamer des procédures budgétaires différentes de ce qui existe déjà.

Selon M. Chénier, un bon coordonnateur des mesures d’urgences doit d’abord savoir bien communiquer les directives aux équipes sur le terrain. Photo : Marc Chénier, AFMO

Par contre, ces villes doivent continuer d’être redevables et transparentes envers les membres du conseil municipal et les contribuables , explique M. Chénier.

Dans le cas de la COVID-19, dit-il, les pouvoirs de dépenser sont réaménagés selon les priorités de chaque département.

Comité d’urgence communautaire

Ce comité est présidé par le maire et habituellement administré par le directeur général ou administratif de la municipalité.

Y siègent aussi : Le chef de police

Le chef des services d’incendie

Le responsable des services ambulanciers

La direction des travaux publics

La santé publique

Le pouvoir réside entre les mains du maire qui redistribue les responsabilités au sein du comité d’urgence communautaire.

Une ville pourrait-elle maintenir en place une mesure que la province décide de retirer, par exemple l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert?

Oui , dit M. Chénier, tout comme une ville pourrait interdire aux embarcations de naviguer sur un cours d’eau, si ce lac ou cette rivière est entièrement confiné par réglementation municipale en temps de COVID .

Normalement, les cours d’eau sont de juridiction provinciale, relevant du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Ce sont surtout les grandes villes comme Toronto, Hamilton, Ottawa, Sudbury et Timmins qui ont décidé de se doter des procédures de mesures d’urgence, notamment en raison de la taille de leurs conseils municipaux.

C’est un gros Titanic qui met beaucoup de temps à virer! Marc Chénier, DG AFMO

Dans les petites communautés rurales, les élus se rencontraient tout de même. Ce que l’on voit surtout chez nos membres ( AFMOAssociation française des municipalités de l’Ontario ), le maire et deux conseillers siègent à l’hôtel de ville en compagnie du greffier. Et le reste des élus sont en communication téléphonique ou par Internet , explique Marc Chénier.

Parmi les mesures de distanciation sociale adoptées dans le Grand Sudbury, il est interdit depuis le 20 avril d’utiliser les rampes municipales de mises à l’eau. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Se sentir écarté

Dans l’éventualité où un élu municipal n’était pas d’accord avec les mesures annoncées par le maire et son comité des mesures d’urgence, il y a des recours.

Chaque élu a son cartable qui décrit les procédures.

Selon M. Chénier, il arrive parfois que la dissension se mette de la partie.

Les gens ont tendance à penser qu’un maire a le pouvoir absolu et que c’est cette personne qui contrôle une municipalité. Rien n’est plus faux , dit-il. Ils ont un pouvoir de gouvernance, et non de direction. Celui-ci relève de l’administration municipale, qui, elle, est fiduciaire des contribuables .

Lors des inondations au printemps 2019 dans l’Est ontarien, des municipalités avaient fait appel aux services de Dan Holmes, un retraité d’Air Canada spécialiste des mesures d’urgence pour coordonner les opérations, notamment dans le canton de Champlain. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Ainsi, il a vu des élus municipaux s’attribuer à tort des pouvoirs, lors de situations d’urgence.

Il est arrivé que des maires aient pris trop de place dans la gestion de l’urgence, ce qui a paralysé complètement tous les intervenants sur le terrain , dit-il.

Coordonner les mesures d’urgence

Dans chaque municipalité, l’on nomme un spécialiste des situations d’urgence.

La Ville de Toronto a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 23 mars pour la première fois de son histoire. Photo : CBC / Michael Wilson

Si dans le Grand Sudbury, la tâche de coordonnateur du groupe de gestion des mesures d’urgence est confiée au directeur général de la Ville, à Timmins, c’est le chef des pompiers et en son absence, son adjoint, à qui la coordination revient.

À ce sujet, le directeur général de l’Association française des municipalités de l’Ontario y voit un problème.

Parce que, généralement, le chef pompier doit être sur le terrain. Il est les yeux et les oreilles du comité. Le garder en dedans serait la pire des choses , dit-il.

À Nipissing Ouest, c'est le chef des pompiers Richard Maranda qui est le coordonnateur des mesures d’urgence. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Beaucoup de municipalités en Ontario continuent pourtant de confier la coordination au chef des pompiers.

C’est notamment le cas à Timmnins et à Nipissing Ouest.

Ici, le rôle est interchangeable selon le type de situation , explique Richard Miranda, le directeur du service des incendies de Nipissing Ouest. Ici, c’est médical (la COVID-19) et Nipissing Ouest n’a pas décrété l’état d’urgence .

Le 24 mai 2012, la Ville de Timmins avait dû décréter l’état d’urgence à cause d’un épais nuage de fumée provoqué par un incendie de forêt et qui affectait la qualité de l’air de la municipalité. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

De son expérience personnelle du temps qu’il était directeur général d’une municipalité, Marc Chénier prônait même une personne de l’extérieure pour assumer le rôle de coordonnateur.

Celui que l’on prenait dans l’Est ontarien pour plusieurs municipalités comme Hawkesbury, le canton d’Alfred et Plantagenet, La Nation et le canton de Champlain notamment, c’est Dan Holmes , dit M. Chénier. M. Holmes est un retraité chez Air Canada qui était responsable des mesures d’urgence dans les aéroports.

Parmi ses mesures d’urgence, Toronto a fermé les aires de jeux dans les parcs pour limiter la propagation du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

C’est carrément une ville, un aéroport! Marc Chénier, DG AFMO