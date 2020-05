Problèmes financiers à l’horizon pour Marine Atlantique alors que l’achalandage diminue

En raison d’une diminution massive de l’achalandage sur ses traversiers, Marine Atlantique fait face à d’énormes pressions budgétaires – une situation qui laisse présager une augmentation de tarifs et une réduction de services.

Selon une politique du gouvernement fédéral qui existe depuis plus d’une décennie, les revenus provenant des tarifs doivent couvrir environ 65 % des coûts opérationnels du service de traversier.

La société d’État n’a jamais raté cette cible, mais en avril dernier, le nombre de camions de transport à bord des traversiers a chuté d'environ un tiers. Entre le 1er et le 26 avril, Marine Atlantique a transporté 882 camions de moins, en comparaison avec la même période l'an dernier.

Le nombre de remorques sans tracteur a diminué de 559, soit une baisse de 15 %, et ce, malgré une réduction partielle des activités de son principal compétiteur, le transporteur maritime privé Oceanex.

De plus, le nombre de passagers, sans compter les camionneurs, a diminué de 72 % durant la même période.

Marine Atlantique transporte typiquement 100 passagers non commerciaux par traversée à ce moment de l'année, mais le mois dernier, elle transportait régulièrement 15 à 20 passagers par trajet.

Marine Atlantique n'a jamais atteint la limite de 100 passagers par traversée établie le 1er avril dernier afin de maintenir l'éloignement physique à bord de ses traversiers.

Trois options

Darrell Mercer, porte-parole de Marine Atlantique, indique que le transporteur a trois options si la situation se prolonge, mais il affirme qu’aucune décision n’a été prise.

Alors que Marine Atlantique a établi ses tarifs pour 2020-2021 avant le début de la pandémie, l’augmentation du prix du billet demeure une possibilité.

La société pourrait également réduire ses traversées. La liaison Port aux Basques-North Sydney est un service garanti par la constitution canadienne, mais la traversée Argentia-North Sydney, qui relie la péninsule d’Avalon au Cap-Breton pendant l’été, est offerte selon le principe de recouvrement des coûts.

Un poste de contrôle à la descente du traversier de Marine Atlantique à North Sydney, en Nouvelle-Écosse, en mars 2020. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Darrell Mercer explique que Marine Atlantique pourrait aussi obtenir un financement supplémentaire du gouvernement fédéral si Ottawa change temporairement sa politique sur le recouvrement des coûts.

Aucune décision n’a été prise, il est toujours trop tôt dans le processus, mais évidemment ce sont les options qui pourraient être envisagées. Darrell Mercer, porte-parole, Marine Atlantique

Personne ne pouvait prévoir que nous serions dans cette situation de pandémie [...] il y a toujours beaucoup d’incertitude quant aux impacts sur nos prévisions budgétaires , ajoute-t-il, notant que l’année fiscale vient de commencer.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, a dit lundi qu’il n’a aucune inquiétude pour le moment par rapport à une possible augmentation de tarifs.

Quand on regarde la manière dont le gouvernement fédéral soutient les entreprises partout à travers le pays, il n’y a aucune raison de penser qu’il ne soutiendrait pas Marine Atlantique s'il devient nécessaire de lui fournir plus de subventions pour maintenir ce qui est une obligation constitutionnelle , a-t-il indiqué.

Des fonds suffisants pour le moment

Une porte-parole de Transports Canada indique qu’ à l’heure actuelle, les fonds alloués [à Marine Atlantique] sont suffisants pour assurer la prestation d’un service de traversier sûr, fiable et efficace .

En tant que société d’État indépendante du gouvernement, Marine Atlantique est responsable de la gestion de ses activités, y compris de ses tarifs et de ses revenus. Marine Atlantique établit des tarifs pour son trafic de passagers et son trafic commercial , indique la conseillère principale en communications, Annie Joannette.

Darrell Mercer note que depuis le début de la pandémie, Marine Atlantique et le gouvernement fédéral se concentrent surtout sur la création et la mise en oeuvre de nouveaux protocoles de sécurité.

Les discussions approfondies qui auraient besoin d’avoir lieu, d’un point de vue financier, doivent attendre jusqu’à la fin de cette première phase de la pandémie , explique M. Mercer.

La porte-parole de Transports Canada note que le ministère a maintenu un contact permanent avec Marine Atlantique depuis le début de la pandémie de COVID-19 et maintiendra une communication régulière au fil de l’évolution de la situation .

Des impacts possibles auprès des consommateurs?

Jean Marc-Picard, directeur général de l'Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, affirme qu’une augmentation potentielle des tarifs aura des conséquences auprès des consommateurs terre-neuviens.

C’est les consommateurs, c’est les gens de Terre-Neuve qui font pitié dans cette situation. Nous autres [les camionneurs], on ne peut pas absorber ce coût-là. Ça fait zéro bon sens. Jean-Marc Picard, directeur général, Association des camionneurs des provinces de l'Atlantique

On dépend beaucoup de ce service et c’est déjà très dispendieux et des gens de Terre-Neuve vont finir par payer des prix exorbitants pour leurs produits si [Marine Atlantique] augmente les tarifs , se désole-t-il

Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage de l'Atlantique. Photo : Radio-Canada

La frontière fermée aux touristes

En temps normal, Marine Atlantique transporte des passagers non commerciaux en plus grand nombre pendant l’été. Mais la province ferme ses frontières aux touristes à compter de lundi, une décision qui clos le secteur du tourisme aux voyageurs de l’extérieur de la province jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, le volume de produits frais transportés par la société demeure stable, mais le volume des autres produits diminue. Marine Atlantique indique que ses traversiers opèrent bien en dessous de leur capacité.

En 2018-2019, les coûts de fonctionnement et les dépenses en capital de Marine Atlantique ont atteint 242,7 millions de dollars. La société a reçu une subvention de 133,6 millions de dollars du gouvernement fédéral. Les revenus des tarifs et d’autres revenus connexes ont totalisé 109,3 millions de dollars, ce qui équivaut à 65,5 % des coûts de fonctionnement, selon le dernier rapport annuel de la société.

Les quatre vaisseaux du transporteur ont effectué 1634 traversées, transportant plus de 300 000 passagers et 88 000 camions de transport. La société finalise actuellement ses états financiers pour l’année 2019-2020.