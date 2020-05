Les chefs héréditaires wet’suwet’en s’entendent avec Ottawa et Victoria

Les chefs héréditaires de la Première Nation Wet'suwet'en approuvent le protocole d’entente portant sur les droits et titres ancestraux, annoncent-ils d’une même voix avec la ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser.

L’entente protocolaire, dont les détails n'ont pas été dévoilés pour le moment, sera officiellement signée lors d’une réunion virtuelle le 14 mai, à l’invitation des Wet’suwet’en, lit-on dans un communiqué.

Les partis se disent déterminés à mettre en œuvre les droits et le titre du peuple wet’suwet’en dans le cadre du protocole d’entente .

En janvier, les arrestations d'opposants au gazoduc Coastal GasLink, dans le nord de la Colombie-Britannique, ont donné lieu à une série de manifestations partout au pays. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

En janvier, un conflit opposant la compagnie gazière Coastal GasLink et les chefs héréditaires wet'suwet'en, qui ne consentent pas au passage du pipeline sur leur territoire ancestral, est devenu un enjeu d'envergure nationale qui a mené au blocage de nombreux chemin de fer à travers le pays.

Du travail reste toutefois à faire quant aux moyens de mettre en oeuvre les énoncés convenus dans le protocole d'entente. Ce travail sera effectué avec « transparence et ouverture » et en communication avec les maisons wet'suwet'en, les nations voisines, les gouvernements locaux, les parties et le public, indique la déclaration.

« Il s'agit d'une étape importante dans la reconstruction de notre relation de gouvernement à gouvernement, fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat », peut-on y lire.

Les chefs élus déplorent de ne pas avoir été consultés

Les 5 chefs élus de la Nation Wet’suwet’en n’ont pas donné leur soutien à la signature d'un projet de protocole sur les droits et les titres avec le Canada ou la Colombie-Britannique , font-ils valoir par voie de communiqué.