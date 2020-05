Le marathon de Vancouver annulé pour la première fois en 48 ans

En ce premier dimanche de mai, des milliers de coureurs auraient dû être rassemblés dans les rues de Vancouver. La pandémie de COVID-19 en aura décidé autrement : pour la première fois de l'histoire du marathon de Vancouver, la course n'a pas lieu.

C’est une situation unique et notre priorité est d’assurer que nos participants sont sains et saufs. Éric Chéné, directeur de course, marathon BMO de Vancouver

La décision d’annuler l’événement n’a pas été chose facile, affirme le directeur de la course, Éric Chéné.

Chaque année, entre 15 000 et 20 000 personnes de tous les âges et des quatre coins du monde participent aux différentes courses commanditées par la Banque de Montréal (BMO).

C’est une course internationale, près de 35 % des participants ne viennent pas de la Colombie-Britannique , dit-il.

Dave Warman, qui habite dans le comté du Hampshire, au sud de la Grande-Bretagne, devait prendre la ligne de départ du marathon pour la seconde fois cette année. Après avoir parcouru les 42,2 km en 2016, il s’était fait la promesse de revenir et de refaire cette distance un jour .

Bien que déçu de ne pas pouvoir faire la course cette année, il est conscient que les organisateurs du marathon ont pris la meilleure décision dans cette situation .

Dave Warman devait revenir cette année pour courir le marathon de Vancouver. Photo : Dave Warman

En plus de payer son entrée pour la course, Dave Warnan a dû planifier son voyage. Vols, hôtels et bien d’autres frais sont engagés lorsqu’il s’agit de faire ce qu’il appelle de la runcation , qui signifie voyager pour participer à des courses.

Pour le moment, il dit avoir des difficultés à se faire rembourser le prix de son vol à destination de Vancouver. Même son de cloche pour Melissa Reid, qui réside à Edmonton, en Alberta.

La coureuse, qui devait prendre le départ du demi-marathon pour la première fois, attend encore qu'on lui remette l'argent qu'elle a déboursé pour son billet d’avion. Si elle attendait avec impatience de pouvoir faire cette sublime course , elle promet d’être présente l’an prochain.

Des solutions de report

Les frais d’inscriptions des marathons et les courses connexes de cette fin de semaine ne seront pas remboursés par les organisateurs.

Sécurité, médaille, t-shirt, coûts marketing… on avait déboursé plus de 60 % de nos coûts déjà , fait savoir Éric Chéné.

Grâce aux subventions reçues par le gouvernement et les commanditaires de l’événement, le directeur de la course explique que les organisateurs ont pu mettre en place différentes solutions de reports pour les participants.

Les coureurs du marathon de Vancouver peuvent participer à une course virtuelle. Photo : Christopher Morris/RUNVAN

Parmi les choix : les sportifs peuvent bénéficier d’un rabais de 75 % sur les frais d'inscription à la course de l’année prochaine, de 2022 ou de 2023.

Les coureurs ont également la possibilité de courir les différentes distances virtuellement. Le principe étant de compléter la distance choisie à l'endroit et au moment de son choix.

On veut rendre ces médailles à nos participants. Éric Chéné, directeur de course, marathon BMO de Vancouver

Tout comme Melissa Reid, Dave Warman a prévu de revenir à Vancouver l’an prochain pour franchir la ligne d’arrivée. Malgré plusieurs marathons à son effectif, il va tester pour la première fois cette année la course virtuelle.