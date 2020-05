Faut-il s'inquiéter des symptômes bizarres de la COVID-19?

De la perte d’odorat aux éruptions cutanées sur les orteils, en passant par la formation de caillots sanguins, la liste des symptômes pouvant être associés à la COVID-19 semble s’allonger chaque jour. Pierre Talbot, virologiste et directeur du Laboratoire de neuro-immunovirologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), se veut rassurant : bien que parfois effrayants, ces autres symptômes plus bizarres demeurent plus rares.