En Alberta, passer un test de dépistage pour la COVID-19 sans voiture peut être compliqué

À 33 ans, Jessica Ouellette vit dans le nord-est de Calgary et n’a pas de voiture. Cette travailleuse d’entrepôt habituée à se déplacer en transports en commun était cependant loin d’imaginer que cela compliquerait son accès au test de dépistage de la COVID-19.

Après avoir contacté Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ), au début du mois d’avril, pour obtenir un rendez-vous pour un test de dépistage, la jeune femme a été dirigée vers un centre de dépistage au volant situé à quelques pâtés de maisons de chez elle.

Quand j’ai dit que je n’avais pas de voiture, on m’a suggéré de prendre un taxi ou les transports en commun , raconte-t-elle.

Suivant ces recommandations, Jessica Ouellette a décidé d'appeler une entreprise de taxi de Calgary.

Ils (l’entreprise) m’ont tout de suite dit qu’ils ne pouvaient pas me prendre. J’ai donc rappelé le 811 et demandé si je pouvais m’y présenter à pied. On m’a répondu que non , affirme-t-elle.

N’ayant pas d’autre solution, Jessica Ouellette a finalement demandé à sa tante de l’accompagner à son rendez-vous.

On nous dit de ne pas socialiser ou de partager de voiture avec des gens qui ne vivent pas avec nous. Ils se contredisent. Que veulent-ils que nous fassions exactement? s’interroge-t-elle.

Comment accéder à un test de dépistage sans voiture?

Des exceptions pour les gens qui n'ont pas de voiture

Selon Services de Santé Alberta, les personnes qui n’ont pas de véhicule sont autorisées à prendre les transports en commun et à être accompagnées par un proche qui possède une voiture pour se rendre dans un centre de dépistage, à condition qu’elles portent un masque et respectent au mieux les mesures d'éloignement physique durant le trajet.

Dans certaines situations, le test peut même être fait à domicile, grâce à la visite d’une auxiliaire médicale.

Jessica Ouellette soutient cependant qu’ AHSServices de santé Alberta ne lui a pas proposé cette option.

J’ai réussi à me débrouiller, mais les informations que j’ai reçues n’étaient pas exactes. C’est ce qui me fâche le plus. Jessica Ouellette, résidente de Calgary

Jesse Goodman, lui, n’a toujours pas pu subir de test de dépistage.

Je ne conduis pas et tous mes proches travaillent. Ils ne peuvent pas risquer de s’exposer au virus et de devoir se mettre en quarantaine , explique-t-il.

L’homme de 36 ans a été malade deux fois durant le mois d’avril. Il dit que de passer un test de dépistage lui apporterait une tranquillité d’esprit.

C’est très frustrant. [...] Je veux faire un test de dépistage, mais je ne peux pas. [...] Pourquoi n’y a-t-il pas de centre de dépistage proche d’une station LRT ou facilement accessible en transport en commun? demande-t-il.

Manque d’information

Selon Services de santé Alberta, la zone d’Edmonton compte actuellement trois centres de dépistage, dont deux sont des centres de dépistage au volant, où les gens doivent obligatoirement se faire tester dans leur voiture.

La zone de Calgary, elle, compte six centres, dont trois centres de dépistage au volant.

Toujours selon AHSServices de santé Alberta , le nord et le sud de la province offrent quant à eux des tests de dépistage dans des centres médicaux publics.

L’agence refuse cependant de divulguer l’adresse exacte des centres de dépistage, car elle craint que des personnes ne s’y présentent sans rendez-vous.

Laura Paquette aimerait que le gouvernement mette plus d'information à la disposition de la population au sujet des différentes options offertes pour passer un test de dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Je reconnais que c’est important de garder ces endroits secrets, mais sans avoir l’information, les gens ne savent pas quoi faire. [...] On a reçu plusieurs appels de gens qui ne savent pas comment se rendre dans les centres de dépistage parce qu’ils ne conduisent pas , explique Laura Paquette, une habitante d’Edmonton qui travaille pour Richard Feehan, le député du Nouveau Parti démocratique pour la circonscription d'Edmonton-Rutherford.

Cette mère de famille monoparentale a elle aussi subi un test de dépistage. Elle explique avoir demandé d’être envoyée vers un centre de dépistage à l’auto afin d’éviter que sa fille ne soit exposée au virus.

Quand ils m’ont donné mon rendez-vous, ils m’ont expliqué où était le centre et par quelle porte entrer. C’est là que je me suis dit : "Oh! Ma fille de 1 an va vouloir lécher cette porte!" , dit-elle en riant.

Les enfants touchent le sol, les portes, ils mettent des choses dans leur bouche. Je ne savais pas non plus s’ils accepteraient que j’amène ma fille avec moi. J’ai donc dit que j’avais entendu parler des centres de dépistage à l’auto et demandé si je pouvais aller dans un de ces centres , ajoute-t-elle.

Dès le lendemain, Laura Paquette a obtenu un rendez-vous dans un de ces centres.