Marco Muzzo obtient une libération conditionnelle de jour

Prenez note que cet article publié en 2020 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La mère des trois petites victimes, Jennifer Neville-Lake, semblait résignée sur les réseaux sociaux, elle qui s'était opposée à la libération de Marco Muzzo lors de l'audience à laquelle elle a participé au téléphone à cause de la pandémie.

La Commission des libérations conditionnelles a néanmoins refusé de lui accorder une libération conditionnelle totale et lui a imposé certaines conditions. On ne connaît toutefois pas encore toutes les modalités entourant sa libération.

Chargement de l’image Jennifer Neville-Lake tient une photo de ses trois enfants tués dans la collision. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'homme de 33 ans ne pourra notamment contacter les proches des victimes et ses déplacements seront restreints. On peut s'attendre à ce qu'il soit libéré le jour, qu'il demeure en maison de transition la nuit, et qu'il lui soit interdit de conduire un véhicule ou de consommer un verre.

La Commission n'a pas donné les raisons de sa décision ; ses explications seront rendues publiques à une date ultérieure.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Marco Muzzo avait foncé sur la fourgonnette de la famille Neville-Lake, en septembre 2015 à Vaughan, en banlieue de Toronto.

Daniel Neville-Lake, 9 ans, son frère Harrison, 5 ans, et leur petite soeur de 2 ans, Milly, avaient perdu la vie, de même que leur grand-père, Gary Neville. La grand-mère et l'arrière-grand-mère des enfants avaient aussi été gravement blessées lors de l'accident.

Chargement de l’image Marco Muzzo (centre), lors de sa première tentative d'être libéré devant la Commission des libérations conditionnelles en novembre 2018. Photo : CBC/Pam Davies

En 2016, Marco Muzzo avait plaidé coupable de quatre chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et de deux chefs d'accusation de conduite en état d'ébriété ayant causé des blessures.

Il avait été condamné à 10 ans de prison, soit la peine la plus sévère au Canada pour un premier contrevenant. Il était admissible à une libération conditionnelle, puisqu'il avait purgé le tiers de sa peine.

Chargement de l’image Andrew Murie de MADD Canada Photo : Radio-Canada

Andrew Murie, de l'Association des mères contre l'alcool au volant, dit qu'il n'est pas surpris de la décision de la Commisison parce qu'il s'agissait de la seconde requête de Marko Muzzo, après l'échec de novembre 2018.

Il a probablement suivi les conseils de la Commission concernant ses problèmes d'alcool, si bien qu'il comprend peut-être un peu mieux la gravité de sa dépendance et du mal qu'il a causé , dit-il.

Dans une lettre de ses avocats, Marco Muzzo a de nouveau présenté ses excuses à toute la famille Neville-Lake. Il dit qu’il sait qu’il a ruiné des vies et qu’il endossera pour toujours la responsabilité de son crime.

Avec les informations de Jean-Philippe Nadeau et de La Presse canadienne