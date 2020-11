Des mesures d'hygiène resserrées pour les travailleurs de la santé?

L'absence de distanciation physique entre les membres du personnel lors des pauses, une mauvaise utilisation des équipements et le lavage des mains inadéquat seraient en cause.

Si les syndicats estiment que la mobilité du personnel a contribué à propager le virus d'un établissement à l'autre, dont trois au cours des derniers jours, la microbiologiste-infectiologue, Dre Lise-Andrée Galarneau, estime plutôt que les équipements de protection utilisés adéquatement et le lavage des mains devraient protéger efficacement les employés.

Le premier travailleur du réseau de la santé a été infecté à la 3e semaine de la crise. Cinq jours plus tard, de nombreux travailleurs étaient déclarés positifs à la COVID-19.

L’infectiologue explique qu’elle constate que les membres du personnel n’ont pas toujours maintenu les bonnes pratiques entre eux, en se contaminant, alors que plusieurs ont retiré leur masque dans le poste de garde ou à l’extérieur pour fumer une cigarette et ce, sans se laver les mains entre temps.

Les employés ont pris l’habitude de faire l’hygiène de leurs mains tout de suite après le contact avec un patient. Ils se lavent aussi les mains avant de toucher à un patient, mais il peut arriver que chemin faisant, ils aillent replacer leur masque ou un autre équipement qui va contaminer leurs mains. Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue

Des félicitations plutôt que des réprimandes

De son côté, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux MCQMauricie-Centre-du-Québec se défend de montrer du doigt le personnel plutôt que de prendre ses responsabilités. Son président-directeur général, Carol Filion, estime que ce n'est pas le temps de trouver des coupables, mais plutôt d'améliorer les façons de faire.

On a déjà un peu plus d'un mois d'expérience et déjà, nos travailleurs portent bien leurs équipements, respectent les consignes, alors moi c'est des félicitations que je veux donner au personnel , dit-il.

Dorénavant, les employés devront signer un registre attestant qu'ils n'ont pas de symptômes dès leur entrée au travail et des auditeurs seront déployés pour veiller à ce que le personnel se lave bien les mains.

Avec les informations de Jonathan Roberge et d'Amélie Desmarais