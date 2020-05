Aéroport fantôme : visite de l'aérogare Jean-Lesage à l'ère de la COVID-19

L'ambiance est déstabilisante. Presque malaisante. Un calme plat. On a un peu l'impression d'être dans un film sur la fin du monde. De vieux classiques pop rocks jouent à la radio et tentent de couvrir le bruit des néons dans l'aéroport Jean-Lesage. Du moins, de ceux qui sont allumés. Les deux tiers de la superficie de l'aérogare sont dans le noir question d'économiser sur les coûts d'électricité... et de ménage.