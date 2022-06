Audience sur la libération conditionnelle de Marco Muzzo qui a tué 3 enfants au volant

Prenez note que cet article publié en 2020 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

L'individu a été condamné en 2016 à dix ans de prison pour avoir tué trois enfants et leur grand-père, alors qu'il roulait en état d'ébriété dans la région de York six mois plus tôt.

La mère des trois petites victimes, Jennifer Neville-Lake, pourra participer à l'audience après une volte-face de la Commission des libérations conditionnelles du Canada le mois dernier.

Chargement de l’image Jennifer Neville-Lake tient une photo de ses trois enfants tués dans la collision. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

En raison de la pandémie, toutes les audiences dans les centres de détention avaient été suspendues jusqu'à nouvel ordre pour protéger le personnel carcéral, les membres des familles des victimes et le public.

Dans un courriel à Radio-Canada, la Commission écrit qu' elle a mis en œuvre des améliorations technologiques et procédurales afin de permettre aux victimes de participer aux audiences de la CLCC par téléphone. Les victimes pourront écouter l'audience et présenter leur déclaration afin que les commissaires la prennent en considération dans leur prise de décision .

Mme Neville-Lake compte donc s'opposer à nouveau à la libération conditionnelle de Marco Muzzo, comme elle l'avait fait la première fois en novembre 2018. Elle sera cette fois au téléphone et elle pourra présenter ses arguments aux trois commissaires.

Elle écrit sur Twitter qu' [elle] n'aurai[t] pas eu à défendre [s]es droits, si la Commission ne s'était pas opposée dès le début à [s]a participation à l'audience du 28 avril .

Chargement de l’image Andrew Murie de l'Association canadienne des mères contre l'alcool au volant (MADD Canada) Photo : Radio-Canada

Le directeur-général de l'Association canadienne des mères contre l'alcool au volant, Andrew Murie, croit que la Commission aurait dû dans le même temps autoriser les médias à être présents au téléphone également.

« La Commission ne fait qu'aggraver le traumatisme de Jennifer Neville-Lake, qui devra répéter à la presse ce qui s'y est dit durant la journée. » — Une citation de Andrew Murie, MADD Canada

Marco Muzzo est le Canadien qui a reçu la peine la plus longue au pays pour ivresse au volant en tant que premier contrevenant. Il a déjà purgé plus du tiers de sa peine. Il est admissible à une libération conditionnelle complète.

Chargement de l’image L’avocat torontois Ari Goldkind Photo : Radio-Canada

L'avocat criminaliste de la défense, Ari Goldkind, croit que Marco Muzzo est toutefois en droit d'être libéré s'il ne représente plus aucun danger. (Me Goldking ne représente pas l'homme de 33 ans, NDLR.)

« La Commission devra mesurer le degré de dangerosité qu'il représente et il est clair selon moi qu'il ne menace aucunement le public en autant qu'il ne conduise aucun véhicule. » — Une citation de Ari Goldkind, avocat criminaliste

MADD Canada n'a pas de position sur cette cause en particulier. M. Murie espère néanmoins que les conditions de libération seront sévères si la Commission devait lui rendre sa liberté. Cela dépendra de la façon dont il s'est comporté durant sa dernière année en détention et la Commission semble déjà avoir prévu un plan de sortie pour sa réhabilitation , précise M. Murie.

Chargement de l’image Jennifer Neville-Lake avait apporté des photos de ses enfants et de son père à la dernière audience de la Commission. Photo : CBC/Amara McLaughlin

M. Murie rappelle aussi que Muzzo pourrait obtenir une libération partielle, de jour par exemple. Il dit espérer par ailleurs que le châtiment qu'il a reçu servira d'exemple dissuasif à tous ceux qui prendrait le volant avec les facultés affaiblies.

À la dernière audience, la Commission avait estimé que Marco Muzzo manquait toujours d'introspection au sujet de sa dépendance à l'alcool et du risque qu'il représentait pour la communauté.