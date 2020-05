Artiste en résidence : Pascale Picard, se soucier des autres

1- Que faisiez-vous lorsque le confinement a été annoncé?

Je partais pour une fin de semaine de spectacles.

2- Vous souvenez-vous de votre état d’esprit pendant la première semaine? Si oui, quel était-il ?

J’étais un peu sous le choc même si on voyait la situation venir. Les annonces et les restrictions ont déboulé rapidement et j’ai vécu beaucoup d’anxiété.

3- Le confinement a-t-il un effet sur votre pratique?

Tous les spectacles du printemps et presque tous ceux de cet été ont été reportés ou annulés. Comme j’ai sorti mon disque en 2018, j’étais plus vers la fin de la tournée. Normalement, j’aurais donné mes derniers spectacles cet automne. Maintenant, on est dans l’inconnu, comme tout le monde d’ailleurs.

«The beauty we've found», le plus récent album de Pascale Picard paru en octobre 2018. Photo : Simone Records

4- Quel(le) film, artiste, livre, oeuvre d’art ou chanson vous donne du courage quand vous en manquez? Pourquoi?

La série C’est comme ça que je t’aime. Je ne dirais pas que ça m’a donné du courage, mais ça m’a drôlement changé les idées. Aussi, je suis religieusement la saison 12 de RuPaul’s Drag Race  (Nouvelle fenêtre) .

5- Qui aimeriez-vous nous faire découvrir?

Vous le connaissez probablement déjà, mais j’aime beaucoup le dernier album Greatest Hits vol. 1 de P’tit Belliveau.

6- Qu’aurez-vous appris sur vous pendant le confinement?

Que je me mets beaucoup de pression dans toutes les sphères de ma vie et que la vie d’avant allait vraiment vite.

7- Quel est votre état d’esprit après plus d’un mois en confinement?

Ça fluctue. On est rendus avec une nouvelle routine à la maison et on est plus acclimatés à la situation. C’est sûr que je m’ennuie de mon travail que j’adore, mais nous, on a la chance de demeurer chez nous en sécurité. Et je crois que notre secteur sera l’un des derniers à reprendre.

Je pense beaucoup aux travailleurs essentiels qui doivent vivre avec le stress de contracter la maladie ou de la faire circuler. Pascale Picard

Je pense à ma grand-mère de 94 ans qui ne ressortira peut-être pas de sa résidence. Je m’inquiète plus pour les autres que pour nous, en ce moment.

8- Croyez-vous que la crise actuelle va avoir un effet durable sur la société?

Je crois que ça changera des choses, mais je ne sais pas si ce sera de manière durable. Je ne veux pas être pessimiste, mais j’ai l’impression que l’être humain oublie vite.

9- Quelle sera la première chose que vous ferez au sortir du confinement?

Je vais aller voir des amis et de la famille avec ma fille de 3 ans qui ne se peut plus de jouer avec ses vieux parents plates!