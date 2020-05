La culture entre quatre murs

Regarder un film gratuitement

Bibliothèque et Archives nationales du Québec a lancé cette semaine BANQ à la maison  (Nouvelle fenêtre) , un portail qui facilite l'accès au site de l'établissement. Parmi les trésors qui y sont consignés se trouve une multitude de films, dont la sélection Kanopy, qui propose plus de 30 000 titres parmi lesquels une centaine sont en français. On y trouve des films de Jacques Tati, David Cronenberg, Claude Sautet, Sofia Coppola, Ingmar Bergman ou encore Jean-Marc Vallée. La sélection Kanopy  (Nouvelle fenêtre) offre quatre films gratuits par mois.

Découvrir la relève du jazz québécois

Fondée en 2014, à Québec, l'agence Arté Boréal travaille fort pour faire connaître la crème des musiciens de la relève. Pandémie oblige, Arté Boréal a dû annuler tous ses concerts, mais qu'à cela ne tienne! l'agence a réalisé une liste d'écoute  (Nouvelle fenêtre) , qui vous permettra de découvrir les jeunes musiciens jazz québécois et leurs mentors. Au programme, des pièces du saxophoniste Rémi Bolduc, du bassiste Carl Mayotte, du Patricia Deslauriers Trio ou encore du guitariste Sam Kirmayer.

L'agence Arté Boréal, fondée en 2014 par Simon Couillard, propose une liste d'écoute de ses meilleurs musiciens québécois. Photo : Arté Boréal

Se défriper les neurones par la lecture

Les éditions du Boréal vous donnent accès gratuitement à 4 volumes de leur catalogue  (Nouvelle fenêtre) . La sélection offerte comprend le classique de Gabrielle Roy, Ces enfants de ma vie, le roman à saveur autobiographique de la journaliste Michèle Ouimet, La promesse, l'essai de Zebedee Nungak, Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, et le sympathique recueil de nouvelles de Nadine Bismuth intitulé Êtes-vous mariée à un psychopathe?

En cette période de confinement, Les éditions du Boréal proposent gratuitement le feuilletage intégral des certains livres, dont celui-ci. Disponible jusqu'au 6 mai. Photo : Éditions du Boréal

Suivre un cours d'histoire de l'art

Vous ne savez plus quoi faire de vos journées et le temps vous semble long? C'est le moment ou jamais d'en apprendre un peu plus sur un sujet qui vous passionne grâce à la plateforme MOOC  (Nouvelle fenêtre) (Massive Open Online Courses), qui offre gratuitement des cours issus de plusieurs établissements réputés.

Le Grand Palais propose Une brève histoire de l'art  (Nouvelle fenêtre) en cinq périodes, de la Renaissance au XXe siècle. C'est instructif et vous pourrez la jouer intello branché la prochaine fois que vous irez au musée!

« La Joconde », de Léonard de Vinci Photo : Léonard de Vinci

Bricoler en famille

Occupez vos enfants et guidez-les vers la sérénité avec l'art du suminagashi. Le suminagashi est une forme ancestrale de la marbrure sur papier ou plus simplement l'art de faire flotter de l'encre sur l'eau... À en croire nos amis de la galerie Engramme  (Nouvelle fenêtre) , ça paraît très simple.