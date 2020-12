Le bricolage de Claude Lafortune

Du soleil à cinq cents. L’Évangile en papier. Parcelles de soleil. Des générations d’enfants se souviendront de l’inventivité et de l’humanité de l’animateur Claude Lafortune. Survol de quelques émissions animées par cet artiste qui avait choisi le papier comme forme d’expression.

À l’antenne de Radio-Canada, l’émission la plus marquante de Claude Lafortune demeure sans doute L’Évangile en papier.

Au cours des 15 minutes que dure l'émission, il y raconte un épisode de la vie de Jésus avec des personnages qu’il a créés en papier.

C'est en regardant jouer ses propres enfants que lui vient l’idée d'illustrer la Bible et de la mettre à la portée des plus jeunes.

Je veux stimuler la création des enfants , confie Claude Lafortune au magazine Ici Radio-Canada du 5 novembre 1977. Mes personnages sont fabriqués à l'aide de cônes faits de papier construction. Je veux les inciter à faire eux-mêmes des personnages et c'est pour cela que j'utilise un matériau qu'ils connaissent .

Diffusée pour la première fois le 7 septembre 1975, l’émission L’Évangile en papier connaît un grand succès.

L’épisode que nous vous présentons est daté du 14 septembre 1975 et raconte le baptême de Jésus alors qu’il quitte Nazareth pour rejoindre Jean le Baptiste.

Avec des moyens simples, Claude Lafortune parvient à fasciner les jeunes téléspectateurs.

Sous ses ciseaux, le papier prend vie. Plié, coloré, frisé, il constitue la matière vivante de ses personnages.

Claude Lafortune les manipule avec douceur et tendresse, insistant sur l’aspect humain de l’histoire, sans jamais tomber dans la propagande ou tenter de convertir.

Rediffusés sur les ondes de Radio-Canada jusque dans les années 80, les 36 épisodes de L’Évangile en papier sont vendus partout dans le monde, notamment en Europe et en Afrique.

Claude Lafortune enchaîne avec deux autres séries qui connaîtront également un rayonnement international : La Bible en papier, en 1976 et L’Église en papier, en 1977.

L’extrait de L’Église en papier que nous vous offrons raconte la querelle entre des chrétiens d'origine juive et païenne.

Claude Lafortune manipule et incarne le personnage de Jeanne d'Arc, à l'émission «L'histoire en papier». Le chef gaulois Vercingétorix est l'un des grands personnages présentés à l'émission «L'histoire en papier». Claude Lafortune raconte sans prendre la parole à l'émission «L'histoire en papier». Claude Lafortune donne une dernière touche à l'épée que Jacques Cartier plantera à son arrivée à Gaspé pour l'émission «L'histoire en papier». La reine Victoria, à la fois personnage et œuvre de Claude Lafortune en papier pour l'émission «L'histoire en papier».

Le chef gaulois Vercingétorix est l'un des grands personnages présentés à l'émission «L'histoire en papier». Photo : Radio-Canada / André Le Coz, mars 1979

Claude Lafortune raconte sans prendre la parole à l'émission «L'histoire en papier». Photo : Radio-Canada / André Le Coz, avril 1979

Claude Lafortune donne une dernière touche à l'épée que Jacques Cartier plantera à son arrivée à Gaspé pour l'émission «L'histoire en papier». Photo : Radio-Canada / André Le Coz, avril 1979

La reine Victoria, à la fois personnage et œuvre de Claude Lafortune en papier pour l'émission «L'histoire en papier». Photo : Radio-Canada / André Le Coz, avril 1979

En 1979, il propose une nouvelle série qui n’est pas liée à l’histoire de l’Église chrétienne.

L’Histoire en papier présente en 13 épisodes de grands personnages tels que Napoléon, Jeanne d’Arc, Vercingétorix ou Christophe Colomb.

D’une création à l’autre, Claude Lafortune s’entoure des mêmes collaborateurs. Gérard Chapdelaine à la réalisation, Henriette Major aux textes et Gilles Dupuis à la narration.

Les voix des personnages sont assurées par une ribambelle de comédiens de talent, dont Gilles Pelletier, Edgar Fruitier et Pierre Lebeau. La musique est signée Mario Bruneau.

L'équipe de L'Évangile en papier : Gilles Dupuis (narration), Henriette Major (textes), Claude Lafortune (animateur), Monique Ledoux (script-assistante) et Gérard Chapdelaine (réalisation). Photo : Radio-Canada / Guy Bernier

Claude Lafortune, lui, ne prend pas la parole dans ses émissions.

Magicien des formes et des couleurs, il parvient à donner une personnalité différente à chacun de ses personnages.

Entre ses mains affectueuses, ses créations de papier deviennent presque vivantes.

La créativité et l’inventivité mises de l’avant

Claude Lafortune Photo : Radio-Canada / André Le Coz, 31 janvier 1974

Diplômé des beaux-arts, Claude Lafortune ne se prédestinait pas à une carrière devant la caméra.

Avant L’Évangile en papier, il avait enseigné les arts plastiques et avait créé des décors pour d’autres émissions telles que La souris verte, La ribouldingue et La boîte à surprise.

La piqûre de l’animation viendra en 1974 avec l’émission Du soleil à cinq cents qu’il pilote en compagnie des comédiens Rina Cyr et Serge Thériault.

Du soleil à cinq cents vise à apprendre aux jeunes à bricoler à peu de frais avec des articles recyclés.

Claude Lafortune invite les enfants à faire appel à leur imagination et à leur esprit inventif en créant à partir d'objets de la vie quotidienne comme un bout de corde, un cintre ou une boîte de mouchoirs.

À l’émission du 13 mai 1974 par exemple, il fabrique des instruments de musique avec des contenants vides et de fabuleuses perruques avec du papier journal.

Dans ce même esprit ludique, il participe à l’émission Es-tu d’accord? qui entremêle bricolage et musique.

L'émission «Es-tu d'accord?» est animée par Claude Lafortune avec le directeur musical Oncle Herbert (Herbert Ruff) et Yolande Parent qui prend la relève de Pierrette Boucher en 1978. L'animateur Claude Lafortune est responsable de la portion bricolage de l'émission «Es-tu d'accord?». Claude Lafortune anime un atelier de bricolage avec des élèves de l'École Le Plateau de Montréal pour l'émission «Es-tu d'accord?». Claude Lafortune supervise la réalisation d'une murale sur le thème de Noël pour l'émission «Es-tu d'accord?». L'animateur Claude Lafortune encadre les enfants dans la réalisation de leur bricolage.

Chargement de l’image L'animateur Claude Lafortune est responsable de la portion bricolage de l'émission «Es-tu d'accord?». Photo : Radio-Canada

Chargement de l’image Claude Lafortune anime un atelier de bricolage avec des élèves de l'École Le Plateau de Montréal pour l'émission «Es-tu d'accord?». Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Chargement de l’image Claude Lafortune supervise la réalisation d'une murale sur le thème de Noël pour l'émission «Es-tu d'accord?». Photo : Radio-Canada / André Le Coz, 1er novembre 1976

L'animateur Claude Lafortune encadre les enfants dans la réalisation de leur bricolage. Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Une fois par semaine, 20 élèves d’âge primaire sont accueillis en studio pour créer et chanter. Ils bricolent avec Claude Lafortune et apprennent la musique avec Herbert Ruff et Pierrot (Pierrette Boucher).

Au cours des trois saisons de cette émission hebdomadaire à la télévision de Radio-Canada, Claude Lafortune les aide notamment à fabriquer une clé de sol géante, un bouteillophone ou d’impressionnantes murales.

Le bricolage élevé au rang d’art

Claude Lafortune peaufine son art et explore de nouveaux thèmes au cours des années 80. Photo : Radio-Canada / André Le Coz, 29 septembre 1981

Dans les années 80, Claude Lafortune continue de proposer des concepts à la fois simples et novateurs à la télévision de Radio-Canada.

Diffusée au cours de la saison 1981-1982, la série Ma sœur la terre initie les jeunes aux sciences.

À l’aide de ses créations en papier, Claude Lafortune répond aux interrogations de deux enfants, les marionnettes Claude et François.

De façon visuelle et concrète, l’animateur leur explique notamment la nature des atomes, du soleil, de l’atmosphère ou du feu.

Dans notre extrait du 23 mai 1982, Claude Lafortune offre à ses amis Claude et François un exposé sur l’anatomie et sur la reproduction des fleurs.

L'émission « Si tous les gens du monde » du 24 août 1982 met en scène des enfants japonais. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty, 24 août 1982

Sous la prémisse « Si tous les gens du monde se connaissaient mieux, ils fraterniseraient davantage », l’émission suivante de Claude Lafortune sensibilise les enfants aux cultures, religions et coutumes du monde.

À l’émission Si tous les gens du monde, chaque dimanche, Claude et François font connaissance avec des enfants de divers pays tels que le Japon, la Chine, le Cameroun, Haïti et le Mexique.

Pendant plus de 10 ans, Claude Lafortune anime par la suite l’émission Parcelles de soleil.

Claude Lafortune anime l'émission « Parcelles de soleil » de 1988 à 2000. Photo : Radio-Canada

« Je veux valoriser les différences », dira Claude Lafortune sur cette émission dans laquelle il recueille des témoignages d’enfants.

Il accueille notamment sur le plateau de son émission des jeunes atteints d'une maladie, vivant un handicap ou encore d’autres qui ont connu le deuil ou qui ont même fait une tentative de suicide.

Les jeunes invités se confient sur leurs épreuves, leurs aventures et leurs espoirs et reçoivent de l'animateur une création en papier.

La dernière émission de Parcelles de soleil est diffusée le 11 juin 2000, marquant la fin de la carrière de Claude Lafortune à Radio-Canada.

Les émissions animées par Claude Lafortune Du soleil à cinq cents (1974-1976)

L’Évangile en papier (1975-1976)

Es-tu d’accord? (1976-1979)

La Bible en papier (1976-1977)

L’Église en papier (1977-1978)

Le carnaval des animaux (1978)

L'Histoire en papier (1979-1980)

Ma sœur la terre (1981-1982)

Si tous les gens du monde (1982-1983)

Quatre voix une parole (1985)

Parcelles de soleil (1988-2000)

Le langage du papier

Ce qui a fait le succès relatif de mon travail, ce n'est pas que ce soit génial. C'est même un peu naïf des fois. C'est parce que c'est moi, j'ai trouvé ma forme d'expression , confiait Claude Lafortune à l’émission Au jour le jour du 14 décembre 1982.

Je pense que c'est mon propre langage , explique-t-il à l’animateur Normand Harvey sur son art du papier. Et c'est ce que je conseille souvent aux professeurs : de trouver le langage des enfants.

J'exprime ce que je suis. C'est ça qui est important. Claude Lafortune

Voyez, j'ai 46 ans et je gagne ma vie avec du papier de construction, des ciseaux et de la colle comme un enfant de maternelle , conclut-il en 1982.

Claude Lafortune est décédé le 19 avril 2020, emporté par la COVID-19.

Avec son imagination créatrice, son humanité et son ingéniosité, il aura inspiré des générations d’enfants grâce à ses émissions à la télévision de Radio-Canada.