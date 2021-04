La Nouvelle-Écosse aurait-elle dû lancer une alerte d'urgence?

M. McNeil a expliqué que le Bureau de gestion des mesures d'urgence de la Nouvelle-Écosse doit être invité à émettre une alerte et que cette demande n'est jamais venue. Le premier ministre a toutefois refusé de jeter le blâme sur la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La province est en deuil. Il y aura beaucoup de questions, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, je ne vais pas remettre en cause ce que quelqu'un au sein l'organisation a fait ou n'a pas fait , a-t-il déclaré.

Plusieurs citoyens de la Nouvelle-Écosse se demandent aussi pourquoi la province n’a pas utilisé son système d’alerte d’urgence pour envoyer des textos aux téléphones portables afin d’informer les gens et les inciter à rester à l’intérieur. Il existe de nombreuses communautés où le service Internet est plus faible, et les personnes âgées n’ont pas toutes Twitter.

« Elle ne serait pas sortie faire une promenade »

Heather Matthews, une résidente de Wentworth, à environ 140 kilomètres au nord d’Halifax, est convaincue qu’une telle alerte aurait pu sauver son amie et voisine, Lillian Campbell, et peut-être d’autres victimes. Mme Campbell a été tuée par balle alors qu’elle se promenait dimanche matin.

Si nous avions tous reçu cette alerte de sécurité pour que les habitants du nord de la Nouvelle-Écosse verrouillent leurs portes, elle serait restée chez elle , a déclaré Heather Matthews lors d’un entretien téléphonique. Elle aurait été en sécurité dans sa maison. Elle ne serait pas sortie faire une promenade.

Pourquoi avoir choisi Twitter ?

Les policiers ont préféré se tourner vers Twitter pour avertir la population puisque la situation était toujours en cours, a fait valoir la caporale Lisa Croteau de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le premier avertissement publié sur le compte Twitter de la GRCGendarmerie royale du Canada de la Nouvelle-Écosse remonte à 23 h 32, heure locale, samedi. La publication invite les résidents de Portapique à rester chez eux avec les portes verrouillées et à éviter la zone où les policiers interviennent en raison d'une plainte d'armes à feu .

La deuxième publication est venue dimanche matin, à 6 h 02, pour signaler que les policiers étaient toujours sur place et qu'il s'agissait d'une situation de tireur actif . Puis, à 6 h 54, le suspect a été identifié et sa photo a été partagée.

Le surintendant principal Chris Leather a déclaré que la GRCGendarmerie royale du Canada s'était tournée vers Twitter parce que son compte est suivi par des milliers d'abonnés et que ce moyen de communication a été jugé supérieur dans le cas d'une intervention en cours.

«Nous nous sommes fiés à Twitter en raison de la rapidité avec laquelle nous pouvons communiquer avec cet outil [...] nous avons estimé que c’était une méthode de communication efficace face à cette menace permanente , a relaté le chef des opérations criminelles de la GRCGendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse, Chris Leather.

Logo du réseau Twitter Photo : Associated Press / Matt Rourke

Interrogé à ce sujet lundi soir, Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRCGendarmerie royale du Canada à la retraite, est catégorique. J’en pense que si nous avons dans notre boîte à outils un type d’alerte comme l’alerte Amber, qui avertit les gens immédiatement, bien, pourquoi ne pas utiliser cet outil-là. Ça va être à la GRCGendarmerie royale du Canada de dire pourquoi cet outil n’a pas été aussi utilisé que Twitter.

Lors d’une conférence de presse à Ottawa lundi, la commissaire de la GRCGendarmerie royale du Canada Brenda Lucki a affirmé pour sa part qu’il est vrai qu’il y a toujours moyen de mieux faire les choses pour informer le public de ce qui se passe. Elle a toutefois souligné que la situation était très changeante et qu’elle comptait plus d’une douzaine de scènes de crime.

Le constable Chris Leather croit tout de même lui aussi que l'absence d'un avertissement émis par le système d'alerte provincial soulève de bonnes questions.

Nous allons nous pencher là-dessus , a-t-il indiqué. Et j'espère avoir une réponse plus complète mardi ou dans les prochaines heures.

Une alerte lors du week-end de Pâques

La province a récemment utilisé son système d’alerte par textos à l’approche du long week-end de Pâques, conseillant aux gens de rester chez eux pour éviter la propagation de la COVID-19.

Le message d'alerte d'urgence envoyé le 10 avril 2020 aux téléphones cellulaires en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Lors de la conférence de presse quotidienne sur la COVID-19 lundi, Stephen McNeil a indiqué que le bureau de gestion des urgences de la province n’active le système d’alerte que lorsqu’il en reçoit la directive.

La santé publique nous avait ordonné de lancer l’alerte COVID , a-t-il dit. Nous avons été heureux de les soutenir. Nous avions des gens prêts à intervenir, mais on ne nous a pas demandé de déclencher l’alerte ce week-end.

Dimanche matin

Comme la plupart des Néo-Écossais, Stephen McNeil a appris l’existence de la chasse à l’homme lorsqu’il s’est réveillé dimanche matin et qu'il a vu les bulletins de nouvelles.

J’ai été informé quand c’était nécessaire. Une citation de :Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Stephen McNeil, dont la famille a de nombreux liens avec les forces de l’ordre, ne croit pas que la GRCGendarmerie royale du Canada aurait dû être au courant plus tôt de la situation.

Nous devons garder à l’esprit que nous ne pouvons aucunement imaginer ce qu’était cet environnement [les scènes de crimes] et la dernière chose qu’ils avaient à faire dans ces circonstances était d’appeler le premier ministre, à moins qu’ils n’aient besoin de quelque chose de notre gouvernement a-t-il déclaré. Je ne vais certainement pas juger les décisions qui ont été prises .

Un blindé de la Gendarmerie royale du Canada dans la petite communauté de Great Village, en Nouvelle-Écosse, le matin du 19 avril 2020. Photo : CBC / Shaina Luck

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse conclut que le message de son gouvernement à la police était de faire leur travail et que le gouvernement n’interviendrait seulement si on le demande. Il a déclaré lundi sur les ondes de CBC qu’au lieu de se demander si une alerte aurait dû être émise ou non, il faudrait plutôt laisser la GRCGendarmerie royale du Canada mener son enquête policière.

Avec les informations de CBC et de La Presse canadienne